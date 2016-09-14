Tosic muhteşemdi
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Tosic, dün akşam Benfica maçında kelimenin tam anlamıyla muhteşem oynadı. Benfica karşısında 13 kez top kapan Tosic, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu.
Şenol Güneş'in savunmanın göbeğinde oynattığı Tosic, sahanın her yerinde zamanında müdahaleleri ve savaşçı kimliğiyle otoritelerden tam not aldı.
TOSİC'IN BENFİCA MAÇI PERFORMANSI
%84 İsabetli Pas
13 İkili Mücadele Kazanma
6 Top Kapma
7 Uzaklaştırma
TOSİC'IN BENFİCA MAÇI PERFORMANSI
%84 İsabetli Pas
13 İkili Mücadele Kazanma
6 Top Kapma
7 Uzaklaştırma
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Tosic muhteşemdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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