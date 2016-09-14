 Tosic muhteşemdi – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    muhteşemdi

    Tosic muhteşemdi

    'ın Sırp savunma oyuncusu , dün akşam maçında kelimenin tam anlamıyla muhteşem oynadı. Benfica karşısında 13 kez top kapan Tosic, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu.

    Şenol Güneş'in savunmanın göbeğinde oynattığı , sahanın her yerinde zamanında müdahaleleri ve savaşçı kimliğiyle otoritelerden tam not aldı.

    TOSİC'IN BENFİCA MAÇI PERFORMANSI
    %84 İsabetli Pas
    13 İkili Mücadele Kazanma
    6 Top Kapma
    7 Uzaklaştırma
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:10
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