 Tek kartal uçurdular – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Tek kartal uçurdular

    Tek kartal uçurdular

    'da her maç öncesi gerçekleştirilen ritüel, mücadelesinde de tekrarlandı.

    Temsilcimiz gibi kartal sembolünü kullanan ve iç sahada bu yönde bir organizasyon yapan kırmızı-beyazlılarda eğitimli kartal yine sahnedeydi. Bütün tribünlerin üstünde uçtuktan sonra saha içinde hazırlanan platforma kondu. Ancak daha önce için de kartal uçurulması beklenirken, cephesinden böyle bir jest yapılmadı ve tek kartal havada süzüldü.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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