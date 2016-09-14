"Talisca'nın intikamı" Portekiz basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 1-1 sonuçlanan Benfica-Beşiktaş maçında 90+3. dakikada attığı golle siyah-beyazlılara deplasmanda beraberliği getiren Anderson Talisca, Portekiz basınında manşetlere çıktı.

Portekiz spor gazetelerinden Abola, Talisca'nın fotoğrafının altına "İntikam" ve "Talisca'nın serbest vuruşu, kartalları (Benfica) zaferden etti." ifadelerini kullandı.

Record gazetesi de "İhanet" başlığı altında, "Talisca, uzatmalarda beraberliği getirdi. Gol sevincini dengesiz bir şekilde gösterdi ve Benfica'ya yüklendi." diye yazdı.

Brezilyalı futbolcunun, 90+3. dakikada serbest vuruştan attığı güzel golle Benfica'ya karşılık vermek için zaman bırakmadığını belirten O Jogo gazetesi de "Talisca, Luz Stadı'nda yine gol attı ama bu kez Benfica'ya karşı." ifadesini başlığına çıkardı.

Diğer Portekiz gazetelerinden Publico, "Gecenin başaktörü Talisca oldu.", Diario do Noticias da "Talisca, kesin gibi gözüken zaferi beklenmedik bir şekilde çaldı." başlıklarını attı. Portekiz basını ayrıca, Beşiktaş defansı ve kaleci Tolga Zengin'den de övgüyle söz etti.

Öte yandan Talisca'nın kiralık olarak Benfica'dan Beşiktaş'a gelmesiyle bağlantılı yapılan açıklamalar ve eski kulübünde yaşadığı sorunlar da Portekiz basınında polemik konusu haline geldi. Talisca'nın maç sonrasında yaptığı açıklamalarda kullandığı, "Benfica bana büyük bir saygısızlık yaptı. Kızım daha 6 günlükken, kulüp benim dışımda tüm futbolcuların parasını ödemişti." şeklindeki sözler öne çıkarıldı. Bazı Portekiz gazeteleri, Benfica Kulübü yöneticilerinin Talisca'yı yalanladığını yazarak, "Talisca, geçen sezon ortasında takımdan ayrılmayı kafasına koyarak hep maaş artışı istedi. Aradığı maaşı da en sonunda Türkiye'de buldu." dediklerini savundu.

Ülke basınında, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın maç sonrası gazetecilere verdiği demeçte, "Talisca, Benfica'da devam edebilecek değere sahip olduğunu göstermek istedi." şeklindeki sözü de geniş yer aldı.