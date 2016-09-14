Talisca sözünü tuttu
Beşiktaş’ın Benfica’dan kiraladığı sambacı, günler önce verdiği sözü yerine getirdi. Sambacı, 90+3’te öyle bir gol attı ki, Türkiye coştu, Portekiz dondu.
Benfica'da dün geceye damga vuran isim tartışmasız Anderson Talisca'ydı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'dan kiraladığı Brezilyalı yıldız, bonservisini elinde bulunduran Portekiz temsilcisine büyük şok yaşattı. İkinci yarıda oyuna giren ve futboluyla öne çıkan sambacı, yenik durumdaki Beşiktaş'a bir puanı kazandıran adamdı. 90+3'te kazanılan serbest atış sonrası sorumluluk alan 22 yaşındaki oyuncu, müthiş bir vuruşla Benfica ağlarını havalandırdı ve kritik deplasmanda Kara Kartal'a bir puanı getiren isim oldu.
A SPOR'DA "SEVİNECEĞİM" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta A Spor'a verdiği röportajda iddialı açıklamalar yapan Talisca, "Benfica'da iki güzel sezon geçirdim ama şu anda Beşiktaş'tayım. Kesinlikle profesyonel düşünüyorum. Beşiktaş formasını ıslatmak için giyiyorum. Maçta elimden geleni yapacağım. Eğer gol atarsam da tabii ki sevineceğim. Beşiktaş futbolcusu olarak golümü kutlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
FRİKİK ONUN İŞİ
Kartal'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golüne imza attı. Portekiz ekibiyle daha önce 3 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı, gollerin 2'sini de serbest vuruştan attı.
BU GOL HERKESE NASİP OLMAZ
Oyuna sonradan dahil olan Olcay Şahan, beraberlik golünü atan Talisca'ya övgü yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, "Talisca'nın frikik becerisi olduğunu biliyorum. Böyle bir statta böyle bir gol atmak herkese nasip olmaz. Tebrik ediyorum" dedi. Tolga Zengin'i de kutlayan Olcay, "Son dakikalarda çok kritik bir kurtarış yaptı. Bu performans ile böyle bir kulübe karşı 1 puan alabiliyorsak mutlu olmalıyız" diye konuştu.
VİDEO | TALİSCA'DAN LİZBON'U SALLAYAN GOL
A SPOR'DA "SEVİNECEĞİM" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta A Spor'a verdiği röportajda iddialı açıklamalar yapan Talisca, "Benfica'da iki güzel sezon geçirdim ama şu anda Beşiktaş'tayım. Kesinlikle profesyonel düşünüyorum. Beşiktaş formasını ıslatmak için giyiyorum. Maçta elimden geleni yapacağım. Eğer gol atarsam da tabii ki sevineceğim. Beşiktaş futbolcusu olarak golümü kutlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
FRİKİK ONUN İŞİ
Kartal'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golüne imza attı. Portekiz ekibiyle daha önce 3 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı, gollerin 2'sini de serbest vuruştan attı.
BU GOL HERKESE NASİP OLMAZ
Oyuna sonradan dahil olan Olcay Şahan, beraberlik golünü atan Talisca'ya övgü yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, "Talisca'nın frikik becerisi olduğunu biliyorum. Böyle bir statta böyle bir gol atmak herkese nasip olmaz. Tebrik ediyorum" dedi. Tolga Zengin'i de kutlayan Olcay, "Son dakikalarda çok kritik bir kurtarış yaptı. Bu performans ile böyle bir kulübe karşı 1 puan alabiliyorsak mutlu olmalıyız" diye konuştu.
VİDEO | TALİSCA'DAN LİZBON'U SALLAYAN GOL
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 38
Yorum
aziz nerede içeride ve dışarıda bu kadar başarısızlık sonrası aziz ve yanındaki yalaklar nerede bilen gören var mı ?
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
Talisca sözünü tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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