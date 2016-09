Talisca ne topçu ama

Futbolda bazı şeyler vardır, evelemeye, gevelemeye hiç gerek yoktur. Herkesin bir yorumu vardır tamam. Saygı duymak lazım.Ama bir de görünen şeyler vardır. Dün gece Beşiktaş mağlubiyeti hak etmedi.Eğer doğru kadro çıkarılır, doğru idare edilirse bu Beşiktaş bu Benfica 'yı da orada yener, bu Benfica'yı İstanbul'da da yener. Ama nasıl?Kaleci Tolga. İyi çocuk, hoş çocuk ama Şampiyonlar Ligi'nde boş çocuk. Diyeceksiniz ki bana "Ya kardeşim karşı karşıya topu çıkardı" Sen kalene bir tane gelen topta saçma sapan iş yapıyorsun golü yediriyorsun. Takımının bütün moral motivasyonunu bozuyorsun. Sonra top çıkarıyorsun. Beşiktaş 2 senedir habire kaleci alıyor. Şenol Güneş de oynatmıyor.O zaman kaleci almayın, paraları başka mevkilerde harcayın.Dün gece ikinci görünen şu Talisca çok yerinde transfer ve Türkiye 'de çok iş yapar. 10 gün evvel Beşiktaş'ın antrenmanlarını devamlı seyreden bir arkadaşım şunları söyledi bana:"İdmandan sonra 50 tane frikik attı, 45'ini gol yaptı" ...Dün gece o arkadaşımın sözü aklıma geldi frikikten evvel. O cümleler aklıma geldiğinde Portekizli yönetmen stattaki Portekizli taraftarların yüz ifadelerini gösteriyordu. Arkadaşımın söylediği cümlelerle seyircilerin yüz ifadeleri birbiriyle öpüştü. Neticede Talisca'nın topu Benfica'nın kale ağlarıyla görüştü.Dün gece bir başka şey daha gözüktü.Beşiktaş'ın klasik kadrosu 2-3 yer hariç belli. Oralarda zaten alternatif var. Mesela dün gece Caner'in Beşiktaş'a çok faydalı olacağı gözüktü. Aynı Caner, Fenerbahçe 'de psikolojik olarak bu kadar rahat oynamıyordu.Dün gece bir de şu gözüktü. Eğer Şenol Güneş bazı saplantıları ve inatlarından kurtulursa Beşiktaş gruptan çıkar.Benfica'nın pozisyonları bakın; kendilerinin oluşturduğu pozisyonlar değil.Beşiktaş'ın yaptığı saçma sapan işlerden buldukları pozisyonlar. Atiba'nın yanına Gökhan İnler tam oturmuş. Onların önünde de kesinlikle Talisca oynayacak belli. Oğuzhan iyi hoş çocuk ama fizik gücünü hala geliştirmemeye dayanıklılığını hâlâ artırmamaya devam ederse Türkiye Ligi'nde idare eder o kadar. O güzelim kumaşına yazık ediyor. Her futbolcu gol kaçırır tamam ama Şampiyonlar Ligi'nde size pozisyon her zaman gelmez. Dün akşam Cenk'e geldiği gibi. Cenk'in hatası ne? Vuruş tekniği. O zaman saatlerce idmandan sonra tek başına ona çalışacak.Dün Beşiktaş mağlup ayrılsaydı yazık olurdu. Allah Tolga'ya da yardım etti, Şenol Güneş'e de. Şenol'un bir lafı var: "Şampiyonlar Ligi hata kabul etmez" diye. Israrla söylüyor.Evet Şenol ben de sana söylüyorum şimdi: "Şampiyonlar Ligi hata kabul etmez" Önce aynaya bakıp bunu kendine söyleyeceksin. Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanılır.Bakınız Quaresma'nın sahadaki varlığı bile hem Benficalı futbolcuları hem de tribünleri rahatsız etti. Ama aynı Quaresma o kadar candan oynuyordu ki stoperlerin oynadığı yerde futbol ukalalığı yapıp topu kaptırdı. O onun ne kadar canı gönülden oynadığını gösterir. Yoksa o pozisyon da orada olmazdı, Benfica da gol atardı.Bu neticeden sonra siyah-beyazlılar bu gruptan çıkmanın hesabını yapmalılar.Çünkü artık statları da var, seyircileri de var.Tamam Benfica eksik diyorlar. Ama kimse bu eksiğe bakmaz. Sahada 11 kişi oynuyor.Bu Beşiktaş Aboubakar-Cenk ikilisinden de tam faydalanırsa Türkiye Ligi'ni rahat götürür. Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst tura çıkar. Ama başta Şenol Güneş'in ayaklarının yere basması şartıyla. Kıyakçılık yapmama şartıyla. Ne demişler: "Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır." Zaten o zaman ayağın yere basmaz. Hakem Milorad Mazic kötü bir maç yönetmedi. Talisca'nın pozisyonunu iki futbolcu arkalı-önlü girdiği için göremedi. Kararsız kaldı. Kontrolsüz hareketti. Kesin penaltıydı. Ama eyyam düdükleri çalmadı. Beşiktaşlı futbolcuları ezdirmedi.Beşiktaş defansı iyi gözüktü. Peki sebebi ne? Çok basit. Her şeye koşan otomatik sigorta gibi çalışan bir Atiba vardı önlerinde. Şimdi bir de Gökhan İnler geldi. İki tane böyle adam olunca defansın da işi rahatlar.Çünkü arka 4'lünün üzerine gelene kadar rakip hücumcular hem Atiba ile hem de Gökhan ile uğraşıyorlar. Bir de işin başka tarafı Atiba da Gökhan da topu kötü kullanmıyorlar hücumda. Bu da Beşiktaş için büyük avantaj.