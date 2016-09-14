Şenol Güneş: 3 puanı kaçırdık
Usta hoca, oyunun tamamında artılarının daha fazla olduğunu belirterek, “Hak ettiğimiz golü son dakikada bulduk. 1 puan çok sevinecek bir olay değil. Galip de gelebilirdik” ifadesini kullandı.
OĞUZHAN VE GÖKHAN SAKATLANDI
Oğuzhan ve Gökhan İnler'in sakatlıklarını da değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, "Gökhan bitirdi, ama Oğuzhan bitiremedi. Oğuzhan'ın bileği döndü, sakat sakat oynadı" diye konuştu. Benfica'nın iki forvetinin olmamasını rakip adına bir dezavantaj olarak yorumlayan usta hoca, "Ama golü bulmaları avantaj oldu. Kolay gol bulamayacaklarını biliyorduk. Şimdi geleceğe bakıyoruz. İkinci maçımıza kadar daha çok zaman var" dedi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:17
- Asıl olan Galatasaray
Toplam 14
Yorum
s cimbom yedek kalmaktan gocunmazsın tabikide bu parayı verip seni kim alacak ki olsa talibin zaten gideceksinde seni keşfeden olmadı daha müthiş yan pas harika geri paslarını keşfetseler bir birazda takım senden para kazansa diyeceğim ama malesf mümkün değil.en iyisi garenti ücretinle yedekte otur tabi nereye gitsen bu parayı kazanacaksın .
- Bu nasıl adalet!
Toplam 28
Yorum
Murat Bana olunca veryansın edip, bir başkasına olunca ses çıkarmadığımız sürece bu gibi durumlar daha çok yaşanır... Bugün rakip takım taraftarları ne diyor, dün bize de aynısı olmuştu... İşte yarın yine size aynısı olmaması için, bugünden tepkimizi tüm takım taraftarları olarak vermeliyiz... Sadece başımıza gelince değil...
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 8
Yorum
blackbarca bundan sonra sampiyonluklar besiktastan sorulur.
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