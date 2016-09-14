 Şenol Güneş: 3 puanı kaçırdık – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Şenol Güneş: 3 puanı kaçırdık

    Şenol Güneş: 3 puanı kaçırdık

    Usta hoca, oyunun tamamında artılarının daha fazla olduğunu belirterek, “Hak ettiğimiz golü son dakikada bulduk. 1 puan çok sevinecek bir olay değil. Galip de gelebilirdik” ifadesini kullandı.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşısında son dakikada gelen gole rağmen 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. "Oyunun tamamına baktığımız zaman artılarımız çok fazla" diyen tecrübeli hoca, "Az hata yaptık ama bu hatalar da bizi yordu. Bütün zorlukları aşan bütün oyuncularımızın gayretiyle 1 puanı aldık. 3 puan da alabilirdik, çok sevinecek bir olay değil. Geçen sezon çeyrek final oynayan, genç yetenekleri olan, büyük bir camianın takımıyla kendi sahasında oynadık. Kanatları iyi kullanan, ortada baskı yapan bir takım olarak oynamaya çalıştık. İlk yarıda hücuma az çıktık, ikinci yarıda daha fazla pozisyon bulduk. Yediğimiz gol işimizi zorlaştırdı" değerlendirmesinde bulundu. "Hak ettiğimiz golü son dakikada bulduk" ifadesini kullanan Güneş, "Talisca'nın golüyle 1 puanı almamız futbolun cilvesi" derken Brezilyalı oyuncuyu da övdü. "Talisca çok yetenekli bir oyuncu. Becerisini ve yeteneğini takım bütünlüğü içerisinde oynamaya zaman yetmedi" ifadesini kullandı.

    OĞUZHAN VE GÖKHAN SAKATLANDI
    Oğuzhan ve Gökhan İnler'in sakatlıklarını da değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, "Gökhan bitirdi, ama Oğuzhan bitiremedi. Oğuzhan'ın bileği döndü, sakat sakat oynadı" diye konuştu. Benfica'nın iki forvetinin olmamasını rakip adına bir dezavantaj olarak yorumlayan usta hoca, "Ama golü bulmaları avantaj oldu. Kolay gol bulamayacaklarını biliyorduk. Şimdi geleceğe bakıyoruz. İkinci maçımıza kadar daha çok zaman var" dedi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:17
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