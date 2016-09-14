Rui Vitoria'dan Talisca yorumu

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Vitoria, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dengeli bir oyun olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş da iyi takım. Kontrollü bir oyun oynadık. Kazanmak için bastırdık, atak yaptık. Çok iyi oynadık. 2-0 kazanabilirdik, çok memnun değiliz ama futbolun bir parçası bu." dedi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın karşılaşma sonrası Portekiz kulübünün kendisine değer vermediği yönünde yaptığı açıklamalara değinen Vitoria, "Talisca'nın golü bizim için üzüntü oldu. Bizim 3 puanımızı engelledi. Açıklamaları benimle ilgili değil. Beşiktaş'ta oynamış, Benfica'da oynamış benim için fark etmez. Normal bir oyuncu." ifadelerini kullandı.