Rui Vitoria'dan Talisca yorumu
Benfica Teknik Direktörü Vitoria: "Çok iyi oynadık. 2-0 kazanabilirdik, çok memnun değiliz ama futbolun bir parçası bu"
Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.
Vitoria, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dengeli bir oyun olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş da iyi takım. Kontrollü bir oyun oynadık. Kazanmak için bastırdık, atak yaptık. Çok iyi oynadık. 2-0 kazanabilirdik, çok memnun değiliz ama futbolun bir parçası bu." dedi.
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın karşılaşma sonrası Portekiz kulübünün kendisine değer vermediği yönünde yaptığı açıklamalara değinen Vitoria, "Talisca'nın golü bizim için üzüntü oldu. Bizim 3 puanımızı engelledi. Açıklamaları benimle ilgili değil. Beşiktaş'ta oynamış, Benfica'da oynamış benim için fark etmez. Normal bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:26
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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