Q7'den Benfica taraftarına gönderme

Quaresma, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyuna biraz gergin başladıklarını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız. Bazı oyuncular bu deneyimi ilk kez yaşıyor. İlk 45 dakika istediğimizi yapamadık. İkinci yarıya daha kararlı başladık. Kendi oyunumuzu daha doğru oynadık. Grupta daha beş maçımız var. Bunun çok daha iyisini yapabiliriz ve bu gruptan çıkabiliriz." dedi.

Bulundukları B Grubu'nda favori takımın bulunmadığını belirten Portekizli oyuncu, "4 takımın da kalitesi var. Benfica iç sahada iyi ekip. Önemli puan aldık. Bu grupta yapmamız gereken çok iş var." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde yaptığı hata sonrası kalelerinde oluşan pozisyona değinen Quaresma, "Çok önemli andı. Maçın belki de dönüm noktasıydı. Hiç kaybetmemem gereken topu kaybettim. Aslında aptalca bir hataydı. Neyse ki kaleci Tolga çok önemli kurtarış yaptı." diye konuştu.

Quaresma, Benfica taraftarlarının kendisine maç boyunca tepki göstermesi konusunda ise, "Buraya birçok defa geldim, onların rakipleri oldum. Goller attım. Tepki göstermeleri normal." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan İnler: "Hak ettiğimiz puanla evimize dönüyoruz"

Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan İnler ise maça iyi başladıklarını ancak yedikleri golden sonra oyundan düştüklerini belirterek, "İkinci yarı toparladık. İyi performansımızı gösterdik. Talisca'nın süper golüyle hak ettiğimiz puanla eve dönüyoruz." dedi.

Beşiktaş ile aynı grupta yer alan eski takımı Napoli'yi değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Herkes güçlü. Napoli süper futbol oynuyor. Her maç zor olacak. Benim için önemli olan Beşiktaş." ifadelerini kullandı.