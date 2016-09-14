Q7'den Benfica taraftarına gönderme
Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ikinci yarısında daha etkili olduklarını söyledi.
Quaresma, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyuna biraz gergin başladıklarını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız. Bazı oyuncular bu deneyimi ilk kez yaşıyor. İlk 45 dakika istediğimizi yapamadık. İkinci yarıya daha kararlı başladık. Kendi oyunumuzu daha doğru oynadık. Grupta daha beş maçımız var. Bunun çok daha iyisini yapabiliriz ve bu gruptan çıkabiliriz." dedi.
Bulundukları B Grubu'nda favori takımın bulunmadığını belirten Portekizli oyuncu, "4 takımın da kalitesi var. Benfica iç sahada iyi ekip. Önemli puan aldık. Bu grupta yapmamız gereken çok iş var." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın son bölümlerinde yaptığı hata sonrası kalelerinde oluşan pozisyona değinen Quaresma, "Çok önemli andı. Maçın belki de dönüm noktasıydı. Hiç kaybetmemem gereken topu kaybettim. Aslında aptalca bir hataydı. Neyse ki kaleci Tolga çok önemli kurtarış yaptı." diye konuştu.
Quaresma, Benfica taraftarlarının kendisine maç boyunca tepki göstermesi konusunda ise, "Buraya birçok defa geldim, onların rakipleri oldum. Goller attım. Tepki göstermeleri normal." değerlendirmesinde bulundu.
Gökhan İnler: "Hak ettiğimiz puanla evimize dönüyoruz"
Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan İnler ise maça iyi başladıklarını ancak yedikleri golden sonra oyundan düştüklerini belirterek, "İkinci yarı toparladık. İyi performansımızı gösterdik. Talisca'nın süper golüyle hak ettiğimiz puanla eve dönüyoruz." dedi.
Beşiktaş ile aynı grupta yer alan eski takımı Napoli'yi değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Herkes güçlü. Napoli süper futbol oynuyor. Her maç zor olacak. Benim için önemli olan Beşiktaş." ifadelerini kullandı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:12
- "Biz geliyoruz"
Toplam 38
Yorum
aziz nerede içeride ve dışarıda bu kadar başarısızlık sonrası aziz ve yanındaki yalaklar nerede bilen gören var mı ?
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
Q7'den Benfica taraftarına gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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