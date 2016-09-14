Önce yergi sonra övgü

12. dakikada hatalı gol yiyen ve yerden yere vurulan Tolga Zengin, 85’te karşı karşıya pozisyonu kurtarınca bu sefer övgü yağmuruna tutuldu

Beşiktaşlı taraftarlar dün kaleci Tolga Zengin'i önce yerden yere vurdu, sonra da övgü yağmuruna tuttu. Maçın hemen başında topu rakibin önüne yumruklayarak Benfica'nın Cervi ile 12. dakikada bulduğu gole adeta asist yapan Tolga, sanal alemde olay oldu. Twitter'da Tolga hashtag'i saniyeler içinde 1 numaraya yükselirken, milli kaleciye eleştiri yağdı.



BERABERLİK UMUTLARINI YEŞERTTİ

Ancak maç 1-0 Benfica lehine giderken, 85'te Quaresma'nın hatası ile Guedes, Tolga ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu çıkaran Tolga birkaç dakika sonra Talisca'nın beraberlik golünün de gelmesiyle bir anda maçı çeviren isim olarak, sanal alemde övgülere boğuldu. Bu arada Tolga 5 kurtarışla dün Devler Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleci oldu.



