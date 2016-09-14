Önce yergi sonra övgü
12. dakikada hatalı gol yiyen ve yerden yere vurulan Tolga Zengin, 85’te karşı karşıya pozisyonu kurtarınca bu sefer övgü yağmuruna tutuldu
Beşiktaşlı taraftarlar dün kaleci Tolga Zengin'i önce yerden yere vurdu, sonra da övgü yağmuruna tuttu. Maçın hemen başında topu rakibin önüne yumruklayarak Benfica'nın Cervi ile 12. dakikada bulduğu gole adeta asist yapan Tolga, sanal alemde olay oldu. Twitter'da Tolga hashtag'i saniyeler içinde 1 numaraya yükselirken, milli kaleciye eleştiri yağdı.
BERABERLİK UMUTLARINI YEŞERTTİ
Ancak maç 1-0 Benfica lehine giderken, 85'te Quaresma'nın hatası ile Guedes, Tolga ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu çıkaran Tolga birkaç dakika sonra Talisca'nın beraberlik golünün de gelmesiyle bir anda maçı çeviren isim olarak, sanal alemde övgülere boğuldu. Bu arada Tolga 5 kurtarışla dün Devler Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleci oldu.
BERABERLİK UMUTLARINI YEŞERTTİ
Ancak maç 1-0 Benfica lehine giderken, 85'te Quaresma'nın hatası ile Guedes, Tolga ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu çıkaran Tolga birkaç dakika sonra Talisca'nın beraberlik golünün de gelmesiyle bir anda maçı çeviren isim olarak, sanal alemde övgülere boğuldu. Bu arada Tolga 5 kurtarışla dün Devler Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleci oldu.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
- VİKİNG
Toplam 30
Yorum
ua Bir Gsli olarak rakibimizin bu durumda olması beni üzüyor fb iyi olursa rekabet şartları daha sıkı olur.Dick kötü bir t.d. devre arası gider
Önce yergi sonra övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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