Oğuzhan’a sakatlık şoku
Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, dün yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.
Siyah-beyazlı kulüp, Oğuzhan'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı tendon kılıflarında zorlama ve ödem oluştuğundan oyuna devam edemediğini açıkladı. Bu arada Ozi, dün gece dünyaca ünlü kulüplerin scoutları tarafından izledi. Luz Stadı'nda Barcelona'dan Chelsea'ye kadar tam 29 kulüp 24 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı. Dün ilk 11'de sahaya çıkan Ozi, yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen performansı ortaya koyamadı, sadece 24 pas yapabildi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Oğuzhan’a sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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