 Oğuzhan’a sakatlık şoku – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Oğuzhan’a sakatlık şoku

    Oğuzhan’a sakatlık şoku

    'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, dün yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

    Siyah-beyazlı kulüp, Oğuzhan'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı tendon kılıflarında zorlama ve ödem oluştuğundan oyuna devam edemediğini açıkladı. Bu arada Ozi, dün gece dünyaca ünlü kulüplerin scoutları tarafından izledi. Luz Stadı'nda 'dan 'ye kadar tam 29 kulüp 24 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı. Dün ilk 11'de sahaya çıkan Ozi, yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen performansı ortaya koyamadı, sadece 24 pas yapabildi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:24
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