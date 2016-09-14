İşte Orman'ın futbolcular için yorumları
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile birlikte, bayram olmasına rağmen Benfica maçını izlemek üzere Lizbon'a giden yönetim kurulu üyelerinden bazıları, sergilenen futboldan ve alınan sonuçtan hayli memnun. Beraberlik için alınan 500 bin Euro da herkesin yüzünü güldürdü. Savunmanın ortaklaşa hatası sonucu yenen golün dışında Benfica önünde penaltısının verilmemesi ise dönüş yolculuğunda, yönetimin üzerinde durduğu en büyük konu idi.
Başkan Fikret Orman'ın, "Daha iyi sonuçlar ve daha iyi futbol ile güzel günler bizi bekliyor" açıklamasına yöneticiler de katıldı. Yapılan değerlendirmede ise futbolcular adeta Başkan Orman ve yönetimin tartısına çıktı:
TOLGA: İkinci hamlesi gecikmese o golü de yemeyecekti. Maçın sonlarında kurtardığı pozisyon ve diğer kurtarışları takımı beraberliğe taşıdı.
TOSİÇ: Hemen, hemen tüm kritik topları kesti. Marcelo ile uyum içindeydi. Sahanın en iyi Beşiktaşlısıydı.
CANER: Her maç üstüne koyarak oynuyor. Seneye tapusu alınacaklardan.
TALİSCA: "Sosa'nın yeri dolar mı" eleştirilerine yanıt verdi. O da seneye Beşiktaş'ın malı olacak.
GÖKHAN İNLER: Atiba ile büyük bir uyum içindeydi. Bunu her maç ortaya koyuyor.
ADRİANO: Klası tartışılmaz. Bir tutukluğu var, onu da kısa zamanda üzerinden atar.
ABOUBAKAR: Herkes Gomez'le kıyaslıyor. Stil farkı var aralarında. Bir maçta yargılanmamalı.
"CENK'İ UNUTMAYIN ARKADAŞLAR"
Yönetimin ayaküstü bu değerlendirmesini Başkan Fikret Orman, "Arkadaşlar Cenk'i unutmayalım. Hem bizim demirbaşımız, hem yeni gol kralı adayımız. Onu da unutmayalım" dedi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:09
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
İşte Orman'ın futbolcular için yorumları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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