 İşte Orman'ın futbolcular için yorumları – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    İşte Orman'ın futbolcular için yorumları

    İşte Orman'ın futbolcular için yorumları

    Kulübü Başkanı Fikret Orman ile birlikte, bayram olmasına rağmen maçını izlemek üzere Lizbon'a giden yönetim kurulu üyelerinden bazıları, sergilenen futboldan ve alınan sonuçtan hayli memnun. Beraberlik için alınan 500 bin Euro da herkesin yüzünü güldürdü. Savunmanın ortaklaşa hatası sonucu yenen golün dışında Benfica önünde penaltısının verilmemesi ise dönüş yolculuğunda, yönetimin üzerinde durduğu en büyük konu idi.

    Başkan Fikret Orman'ın, "Daha iyi sonuçlar ve daha iyi ile güzel günler bizi bekliyor" açıklamasına yöneticiler de katıldı. Yapılan değerlendirmede ise futbolcular adeta Başkan Orman ve yönetimin tartısına çıktı:

    TOLGA: İkinci hamlesi gecikmese o golü de yemeyecekti. Maçın sonlarında kurtardığı pozisyon ve diğer kurtarışları takımı beraberliğe taşıdı.

    TOSİÇ: Hemen, hemen tüm kritik topları kesti. Marcelo ile uyum içindeydi. Sahanın en iyi Beşiktaşlısıydı.

    CANER: Her maç üstüne koyarak oynuyor. Seneye tapusu alınacaklardan.

    TALİSCA: "Sosa'nın yeri dolar mı" eleştirilerine yanıt verdi. O da seneye 'ın malı olacak.

    GÖKHAN İNLER: Atiba ile büyük bir uyum içindeydi. Bunu her maç ortaya koyuyor.

    ADRİANO: Klası tartışılmaz. Bir tutukluğu var, onu da kısa zamanda üzerinden atar.

    ABOUBAKAR: Herkes Gomez'le kıyaslıyor. Stil farkı var aralarında. Bir maçta yargılanmamalı.

    "CENK'İ UNUTMAYIN ARKADAŞLAR"

    Yönetimin ayaküstü bu değerlendirmesini Başkan Fikret Orman, "Arkadaşlar Cenk'i unutmayalım. Hem bizim demirbaşımız, hem yeni gol kralı adayımız. Onu da unutmayalım" dedi.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:09
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