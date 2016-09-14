 Gurur duyuyorum – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Gurur duyuyorum

    Gurur duyuyorum

    Kara Kartal’ın yeni transferlerinden “Bu formayla oynamaktan gurur duyuyorum” dedi

    'ın yeni transferi , Benfica beraberliği sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş tarafından ilk 11'de sahaya sürülen İnler, "Küçüklüğümden beri tuttuğum takımla Şampiyonlar Ligi oynamak benim için gururdu. Sevdiğim takımla burada önünde oynamak çok güzeldi. İyi mücadele ettik ve sonunda golü bulduk, 1 puanı da kaptık" dedi.

    Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Her takım herkesi yenebilir. Bu maçlar farklıdır. Bazı oyuncular Şampiyonlar Ligi oynamadığı için onları sakin tuttuk, bizim de görevimiz bu. Onları da tebrik etmek lazım, bu bahsettiğim şey hiç kolay değil. İlk yarıda bir darbe yedim ve onunla oynadım. Her zaman oynarsam benim için daha iyi olur. Ben hep buradayım. Kimin oynayacağına hocam karar verecek."
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:20
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