Gurur duyuyorum
Kara Kartal’ın yeni transferlerinden Gökhan İnler “Bu formayla oynamaktan gurur duyuyorum” dedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan İnler, Benfica beraberliği sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş tarafından ilk 11'de sahaya sürülen İnler, "Küçüklüğümden beri tuttuğum takımla Şampiyonlar Ligi oynamak benim için gururdu. Sevdiğim takımla burada Benfica önünde oynamak çok güzeldi. İyi mücadele ettik ve sonunda golü bulduk, 1 puanı da kaptık" dedi.
Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Her takım herkesi yenebilir. Bu maçlar farklıdır. Bazı oyuncular Şampiyonlar Ligi oynamadığı için onları sakin tuttuk, bizim de görevimiz bu. Onları da tebrik etmek lazım, bu bahsettiğim şey hiç kolay değil. İlk yarıda bir darbe yedim ve onunla oynadım. Her zaman oynarsam benim için daha iyi olur. Ben hep buradayım. Kimin oynayacağına hocam karar verecek."
Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Her takım herkesi yenebilir. Bu maçlar farklıdır. Bazı oyuncular Şampiyonlar Ligi oynamadığı için onları sakin tuttuk, bizim de görevimiz bu. Onları da tebrik etmek lazım, bu bahsettiğim şey hiç kolay değil. İlk yarıda bir darbe yedim ve onunla oynadım. Her zaman oynarsam benim için daha iyi olur. Ben hep buradayım. Kimin oynayacağına hocam karar verecek."
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Gurur duyuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.