 Gol atacağımız içime doğdu! – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Gol atacağımız içime doğdu!

    Gol atacağımız içime doğdu!
    Başkanı , maçı ardından ilginç bir yorumda bulundu. Orman, "Frikik olunca gol atacağımız içime doğdu. Golü attık ve çok mutlu olduk. Beşiktaş çok kuvvetli bir takım. Maçları oynadıktan sonra bu takımın üzerine koyacağına eminim" diye konuştu.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:18
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