 Genç Kartallar puanı aldı – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Genç Kartallar puanı aldı

    Genç Kartallar puanı aldı

    Gençlik Ligi B Grubu ilk hafta maçında U19 takımı, deplasmanda U19 ekibi ile karşı karşıya geldi.

    Futebol Campus'ta oynanan mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamadı ve maç 0-0 sona erdi. Temsilcimiz maçın uzatma bölümlerinde favori olan rakibi karşısında iki önemli pozisyondan da yararlanamadı. Geçen sezon 6'da 5 yapan kırmızı-beyazlılar, gruba beklemediği bir başlangıç yaptı. grubun 2. haftasında sahasında Dinamo Kiev'le karşılaşacakken, ise İtalya'da 'ye konuk olacak.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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