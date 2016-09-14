Duruşuna kurban

Beşiktaş altı sezon aradan sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi sahnesinde ışıl ışıl parladı. B Grubu'ndaki ilk maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz, güçlü rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 12'de Cervi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş yediği golden sonra maçın mutlak hakimiydi. Sağlı sollu ataklarla rakibini bunalttı, çok önemli pozisyonlar yakaladı ama aradığı golü bir türlü atamadı.



Ta ki 90+3'te kazanılan frikikte topun başına Talisca geçene kadar... Benfica'dan kiralık gelen Brezilyalı yıldız öyle bir vurdu ki kaleci Ederson topun filelere gidişini çaresiz gözlerle izlemekten başka bir şey yapamadı. Mücadele 1-1 sona ererken Beşiktaş gruptaki en zorlu deplasmandan 1 puanla dönmenin keyfini yaşadı.





Stat: Luz

Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

Benfica: Ederson, Semedo, Lisandro Lopez, Lindelöf, Girmaldo, Fejsa, Horta, Salvio, Cervi, Pizzi, Guedes

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Gökhan İnler, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Aboubakar

Goller: Dk. 12 Cervi (Benfica) Dk. 90+3 Talisca (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptak ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçından 7 oyuncu değişikliği yaparak kadroda rotasyona gitti.

Kalede Tolga Zengin'e şans veren tecrübeli hoca Andreas Beck, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma ve Aboubakar'ı sahaya sürerek toplamda 7 oyuncuyu değiştirmiş oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçına Tolga Zengin - Beck - Marcelo - Tosic - Adriano - Atiba - Gökhan İnler - Quaresma - Oğuzhan - Caner ve Aboubakar onbiri ile çıkarken, Fabricio - Olcay - Tolgay - Cenk Tosun - Rhodolfo - Gökhan Gönül ve Talisca yedekler arasında yer aldı.

Kerim Frei - Utku Yuvakuran - Necip Uysal ve Atınç Nukan ise karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda tercih edilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK MAÇ BERABERE

Beşiktaş ile Benfica Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştı. İki takım arasındaki ilk karşılaşma beraberlikle tamamlandı ve iki ekip puanları paylaştı.

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 3. BERABERLİK

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarına karşı 10. maçında 3. beraberliğini aldı.

Portekiz ekiplerini 2 kez yenen Beşiktaş, 5 maçtan da mağlup ayrıldı.

Benfica ise Türk takımlarına karşı evinde ilk kez berabere kaldı. Türk temsilcilerini sahasında 5 kez yenen Portekiz ekibi, sadece Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

BENFİCA TARAFTARLARINDAN QUARESMA'YA TEPKİ

Benfica taraftarları maç boyunca Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Ev sahibi takım taraftarları, ülkesinin Sporting Lizbon ve Porto takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncuyu ayağına her top gelişinde yuhaladı.

TOSİC'TEN BAŞARILI PERFORMANS

Beşiktaş'ta sahanın en iyi isimleri arasında savunmanın göbeğinde görev alan Dusko Tosic oldu.

Mücadelenin iki yarısında da kritik müdahaleler yapan Tosic, zaman zaman hücuma da katkı vermeye çalıştı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Beşiktaş'ın sağ çaprazda geliştirdiği atakta Quaresma'nın sert şutunda, yüzüne top gelen Alex Grimaldo fenalık geçirdi. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği tedavi sonrası Benficalı oyuncu maça devam etti. Bu arada karşılaşmayı 42 bin 126 biletli taraftar takip etti.

Beşiktaş, grubun ikinci maçında 28 Eylül'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla İstanbul'da karşılaşacak.