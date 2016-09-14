 Büyük rotasyon – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Büyük rotasyon

    Büyük rotasyon

    Teknik ?direktör , son oynadıkları ve yendikleri Karabük maçının kadrosundan 7 değişiklik yaparak takımını karşısında sahaya sürdü.

    karşısında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Fabricio'nun yerine Tolga görev aldı. Sağ kanatta şans bulan Gökhan Gönül, dün yedek kalırken, sol bek oynayan Caner Erkin bu sefer sağ açıkta görev yaptı.

    AS KADRO DÖNDÜ
    'in Karabükspor maçında dinlendirdiği Atiba ile Quaresma, sınavına ilk 11'de çıktı. Atiba, Gökhan İnler'in yanında orta alanda rakip ataklarını karşılarken, Quaresma ise Ömer'in yerine orta sahanın sağında şans buldu. Olcay'ın yerine Caner, Tolgay'ın yerine Oğuzhan Özyakup görev aldı.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:22
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