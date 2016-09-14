Büyük rotasyon
Teknik ?direktör Şenol Güneş, son oynadıkları ve yendikleri Karabük maçının kadrosundan 7 değişiklik yaparak takımını Benfica karşısında sahaya sürdü.
Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Fabricio'nun yerine Tolga görev aldı. Sağ kanatta şans bulan Gökhan Gönül, dün yedek kalırken, sol bek oynayan Caner Erkin bu sefer sağ açıkta görev yaptı.
AS KADRO DÖNDÜ
Şenol Güneş'in Karabükspor maçında dinlendirdiği Atiba ile Quaresma, Benfica sınavına ilk 11'de çıktı. Atiba, Gökhan İnler'in yanında orta alanda rakip ataklarını karşılarken, Quaresma ise Ömer'in yerine orta sahanın sağında şans buldu. Olcay'ın yerine Caner, Tolgay'ın yerine Oğuzhan Özyakup görev aldı.
AS KADRO DÖNDÜ
Şenol Güneş'in Karabükspor maçında dinlendirdiği Atiba ile Quaresma, Benfica sınavına ilk 11'de çıktı. Atiba, Gökhan İnler'in yanında orta alanda rakip ataklarını karşılarken, Quaresma ise Ömer'in yerine orta sahanın sağında şans buldu. Olcay'ın yerine Caner, Tolgay'ın yerine Oğuzhan Özyakup görev aldı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Büyük rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.