Büyük panik yaşandı
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
- Asıl olan Galatasaray
Toplam 14
Yorum
s cimbom yedek kalmaktan gocunmazsın tabikide bu parayı verip seni kim alacak ki olsa talibin zaten gideceksinde seni keşfeden olmadı daha müthiş yan pas harika geri paslarını keşfetseler bir birazda takım senden para kazansa diyeceğim ama malesf mümkün değil.en iyisi garenti ücretinle yedekte otur tabi nereye gitsen bu parayı kazanacaksın .
- Bu nasıl adalet!
Toplam 28
Yorum
Murat Bana olunca veryansın edip, bir başkasına olunca ses çıkarmadığımız sürece bu gibi durumlar daha çok yaşanır... Bugün rakip takım taraftarları ne diyor, dün bize de aynısı olmuştu... İşte yarın yine size aynısı olmaması için, bugünden tepkimizi tüm takım taraftarları olarak vermeliyiz... Sadece başımıza gelince değil...
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 8
Yorum
blackbarca bundan sonra sampiyonluklar besiktastan sorulur.
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