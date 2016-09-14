 Büyük panik yaşandı – Fotomaç – 14 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Büyük panik yaşandı

    Büyük panik yaşandı
    , dün akşamki karşılaşmanın son bölümlerinde 'dan Girmaldo'yu adeta nakavt etti. 79'da soldan gelen ortaya gelişine çok sert vuran Portekizli yıldızın şutu Girmaldo'nun yüzünde patladı. yerde kalırken, kısa süreli bir baygınlık geçirdi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyük panik yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.