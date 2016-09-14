Bu penaltı değil de ne!

Sırp hakem Milorad Mazic, Beşiktaş'ın net penaltısını resmen yedi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında sağ taraftan ceza sahasına giren ve Benficalı savunma oyuncusu Lindelöf'ün arkadan yaptığı müdahale sonucunda yerde kalan Talisca penaltı bekledi. Ancak hakem Milorad Mazic, Brezilyalı oyuncuya yapılan net müdahaleye rağmen bir süre tereddütte kaldıktan sonra aut kararı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Sırp hakemin bu kararına büyük tepki gösterdi. Hakem yorumcuları da pozisyonu "Net penaltı" olarak değerlendirdi.