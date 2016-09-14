Bu penaltı değil de ne!
Sırp hakem Milorad Mazic, Beşiktaş'ın net penaltısını resmen yedi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında sağ taraftan ceza sahasına giren ve Benficalı savunma oyuncusu Lindelöf'ün arkadan yaptığı müdahale sonucunda yerde kalan Talisca penaltı bekledi. Ancak hakem Milorad Mazic, Brezilyalı oyuncuya yapılan net müdahaleye rağmen bir süre tereddütte kaldıktan sonra aut kararı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Sırp hakemin bu kararına büyük tepki gösterdi. Hakem yorumcuları da pozisyonu "Net penaltı" olarak değerlendirdi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bu penaltı değil de ne! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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