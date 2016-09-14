 Bu penaltı değil de ne! – Fotomaç – 14 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bu penaltı değil de ne!

    Bu penaltı değil de ne!

    Sırp hakem Milorad Mazic, 'ın net penaltısını resmen yedi.

    Karşılaşmanın 55. dakikasında sağ taraftan ceza sahasına giren ve Benficalı savunma oyuncusu Lindelöf'ün arkadan yaptığı müdahale sonucunda yerde kalan Talisca penaltı bekledi. Ancak hakem Milorad Mazic, Brezilyalı oyuncuya yapılan net müdahaleye rağmen bir süre tereddütte kaldıktan sonra aut kararı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Sırp hakemin bu kararına büyük tepki gösterdi. Hakem yorumcuları da pozisyonu "Net penaltı" olarak değerlendirdi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu penaltı değil de ne! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.