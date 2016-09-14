Bu Kartal yüksek uçar
Siyah-beyazlılar 12’nci dakikada Cervi’nin golüyle yenik duruma düştü Talisca, 90+3’te attığı harika frikik golüyle Kartal’ı yeniden havalandırdı
Devler Ligi B Grubu'nun ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'nde açılışı 1 puanla yaptı. İlk yarıda etkili bir performans sergileyemeyen siyah-beyazlılar, 12'inci dakikada Cervi'nin attığı golle mağlup duruma düştü. Devre bu skorla kapanırken, teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıda Oğuzhan Özyakup'un yerine yeni transfer Talisca'ya görev verdi.
ESKİ TAKIMINI AVLADI
Gol için oyunu rakip yarı sahaya yığan siyah-beyazlı ekip, ilerde Aboubakar'ı topla buluşturmayı başaramadı. 63. dakikada bir diğer forvet oyuncusu Cenk Tosun'u oyuna alan temsilcimiz, bir çok pozisyon bulmasına rağmen istediği golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken sahneye Talisca çıktı.. Kendi kazandırdığı serbest atışta topu filelere gönderen Benfica Kartalının eski, Kara Kartal'ın yeni yıldızı Talisca'nın golüyle Beşiktaş, zorlu Portekiz deplasmanından evine altın değerinde 1 puanla dönmeyi başardı.
2471 GÜN SONRA DEVLER LİGİNDE
Beşiktaş dün akşam tam 2471 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktı. En son 2009-10 sezonunda 8 Aralık 2009'da maça çıkan Beşiktaş; geride kalan dönemde 31 kez Şampiyonlar Ligi müsabakası oynadı. Kara Kartallar bu maçlarda 8 galibiyet 4 beraberlik 19 yenilgi aldı. Beşiktaş deplasmanda ise 16 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik 11 yenilgi aldı.
ESKİ TAKIMINI AVLADI
Gol için oyunu rakip yarı sahaya yığan siyah-beyazlı ekip, ilerde Aboubakar'ı topla buluşturmayı başaramadı. 63. dakikada bir diğer forvet oyuncusu Cenk Tosun'u oyuna alan temsilcimiz, bir çok pozisyon bulmasına rağmen istediği golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken sahneye Talisca çıktı.. Kendi kazandırdığı serbest atışta topu filelere gönderen Benfica Kartalının eski, Kara Kartal'ın yeni yıldızı Talisca'nın golüyle Beşiktaş, zorlu Portekiz deplasmanından evine altın değerinde 1 puanla dönmeyi başardı.
2471 GÜN SONRA DEVLER LİGİNDE
Beşiktaş dün akşam tam 2471 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktı. En son 2009-10 sezonunda 8 Aralık 2009'da maça çıkan Beşiktaş; geride kalan dönemde 31 kez Şampiyonlar Ligi müsabakası oynadı. Kara Kartallar bu maçlarda 8 galibiyet 4 beraberlik 19 yenilgi aldı. Beşiktaş deplasmanda ise 16 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik 11 yenilgi aldı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 38
Yorum
aziz nerede içeride ve dışarıda bu kadar başarısızlık sonrası aziz ve yanındaki yalaklar nerede bilen gören var mı ?
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
Bu Kartal yüksek uçar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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