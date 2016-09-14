Beşiktaş sabah geldi antrenmana çıktı!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından sonra özel uçakla İstanbul'a sabah saat 06.00'da gelen Siyah-beyazlı takım, tesislere giderek salonda antrenman yaptı. Tüm oyuncuların katıldığı salon çalışmasında ısınma ve stretching hareketleri yapıldı. Denge, kuvvet çalışması ve serbest çalışma ile antrenman sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.