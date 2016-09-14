Beşiktaş sabah geldi antrenmana çıktı!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından sonra özel uçakla İstanbul'a sabah saat 06.00'da gelen Siyah-beyazlı takım, tesislere giderek salonda antrenman yaptı. Tüm oyuncuların katıldığı salon çalışmasında ısınma ve stretching hareketleri yapıldı. Denge, kuvvet çalışması ve serbest çalışma ile antrenman sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
Beşiktaş sabah geldi antrenmana çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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