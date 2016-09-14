 Beşiktaş sabah geldi antrenmana çıktı! – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    sabah geldi antrenmana çıktı!

    Beşiktaş sabah geldi antrenmana çıktı!

    , Toto Süper Lig’in 4. haftasında ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından sonra özel uçakla İstanbul'a sabah saat 06.00'da gelen Siyah-beyazlı takım, tesislere giderek salonda antrenman yaptı. Tüm oyuncuların katıldığı salon çalışmasında ısınma ve stretching hareketleri yapıldı. Denge, kuvvet çalışması ve serbest çalışma ile antrenman sona erdi.

    , hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:01
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