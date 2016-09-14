 Benfica’da eksik çoktu – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ’da eksik çoktu

    Benfica’da eksik çoktu
    Teknik Direktörü Rui Vitoria, geçen sezon takımının ile yaptığı karşılaşmada aldığı cezadan dolayı takımın başında sahaya çıkamadı. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Kostas Mitroglou, Rafa Silva, Raul Jimenez, Jonas ve Jardel, maçında kadroda yer almadı. Portekiz ekibinde Vitoria'nın yerine sahaya çıkan yardımcı hoca Teixeira, "Son dakikada yediğimiz gol yüzünden üzgünüz" ifadesini kullandı.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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