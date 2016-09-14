 Benfica beni hor gördü – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    beni hor gördü

    Benfica beni hor gördü

    Kiralık geldiği karşısında Kara Kartal’a 1 puanı getiren Talisca, eski kulübünü topa tuttu. Sambacı, “Bu bir intikam değil, gurur hamlesiydi. Bana saygısızlık yaptılar” dedi.

    Son dakikada attığı frikik golüyle Kara Kartal'ı kanatlandıran Talisca, 'a kiralık geldiği eski kulübü Benfica'yı resmen topa tuttu. Attığı golden sonra intikam duygusu hissettmediğini belirten Brezilyalı genç yıldız, "Çok gururluyum. Bu bir intikam değildi. Kızım henüz 6 günlükken tüm takımın maaşı verirken, sadece benimkini ödemediler. Kulüpte bazıları benim para için ayrıldığımı söylemiş. Bunlar yalan. Ayrılmak istemedim. Neden gönderildiğimi hala bilmiyorum. Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var. Doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider. ligde şampiyon olursa yine sevinirim" dedi.

    ORMAN'A TEŞEKKÜR
    Beşiktaş'ta çok iyi bir ortam bulduğunu belirten Talisca, "Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve buraya getirdiler. Benfica'yı çektiğimiz ilk andan itibaren gol atacağımızı biliyordum. Bazı şeyleri doğru yaparsanız, Tanrı bunu görür ve yanınıda olur" diye konuştu.

    TALİSCA'NIN GOLÜ PORTEKİZ 'İ SALLADI
    Karşılaşmanın ardından Portekiz basınının konuştuğu isim Talisca'ydı. Brezilyalı yıldızın maç boyunca yuhalanan Quaresma ile yaşadığı gol sevinci anını manşetlerine taşıyan Portekizliler, "Talisca, Luz Stadı'nı attığı frikik golüyle dondurdu" dedi. Record Gazetesi, "Talisca 90+3'te bonservisini elinde tutan Benfica'yı 3 puandan etti" yazdı.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:07
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