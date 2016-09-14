Benfica beni hor gördü
Kiralık geldiği Benfica karşısında Kara Kartal’a 1 puanı getiren Talisca, eski kulübünü topa tuttu. Sambacı, “Bu bir intikam değil, gurur hamlesiydi. Bana saygısızlık yaptılar” dedi.
Son dakikada attığı frikik golüyle Kara Kartal'ı kanatlandıran Talisca, Beşiktaş'a kiralık geldiği eski kulübü Benfica'yı resmen topa tuttu. Attığı golden sonra intikam duygusu hissettmediğini belirten Brezilyalı genç yıldız, "Çok gururluyum. Bu bir intikam değildi. Kızım henüz 6 günlükken tüm takımın maaşı verirken, sadece benimkini ödemediler. Kulüpte bazıları benim para için ayrıldığımı söylemiş. Bunlar yalan. Ayrılmak istemedim. Neden gönderildiğimi hala bilmiyorum. Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var. Doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider. Benfica ligde şampiyon olursa yine sevinirim" dedi.
ORMAN'A TEŞEKKÜR
Beşiktaş'ta çok iyi bir ortam bulduğunu belirten Talisca, "Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve buraya getirdiler. Benfica'yı çektiğimiz ilk andan itibaren gol atacağımızı biliyordum. Bazı şeyleri doğru yaparsanız, Tanrı bunu görür ve yanınıda olur" diye konuştu.
TALİSCA'NIN GOLÜ PORTEKİZ 'İ SALLADI
Karşılaşmanın ardından Portekiz basınının konuştuğu isim Talisca'ydı. Brezilyalı yıldızın maç boyunca yuhalanan Quaresma ile yaşadığı gol sevinci anını manşetlerine taşıyan Portekizliler, "Talisca, Luz Stadı'nı attığı frikik golüyle dondurdu" dedi. Record Gazetesi, "Talisca 90+3'te bonservisini elinde tutan Benfica'yı 3 puandan etti" yazdı.
ORMAN'A TEŞEKKÜR
Beşiktaş'ta çok iyi bir ortam bulduğunu belirten Talisca, "Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve buraya getirdiler. Benfica'yı çektiğimiz ilk andan itibaren gol atacağımızı biliyordum. Bazı şeyleri doğru yaparsanız, Tanrı bunu görür ve yanınıda olur" diye konuştu.
TALİSCA'NIN GOLÜ PORTEKİZ 'İ SALLADI
Karşılaşmanın ardından Portekiz basınının konuştuğu isim Talisca'ydı. Brezilyalı yıldızın maç boyunca yuhalanan Quaresma ile yaşadığı gol sevinci anını manşetlerine taşıyan Portekizliler, "Talisca, Luz Stadı'nı attığı frikik golüyle dondurdu" dedi. Record Gazetesi, "Talisca 90+3'te bonservisini elinde tutan Benfica'yı 3 puandan etti" yazdı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
Benfica beni hor gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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