 Akhisar’a Yıldırım – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Akhisar’a Yıldırım

    Akhisar’a Yıldırım
    'ın ligde 4. haftada deplasmandaki Akhisar maçının hakemi belli oldu. G.Saray derbisinden önceki son lig maçını Bülent Yıldırım yönetecek.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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