"İntikam değil gurur..."
Anderson Talisca, Benfica maçı sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Benfica başkanına yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen Talisca attığı golü, "Bu bir intikam değildi, sadece gurur duygusu hissettim. Kulüpten beni para için ayrıldığım yönünde eleştirdiler ama, bunlar yalan" sözleriyle yorumladı.
Benfica'da kendisine çok büyük saygısızlık yapıldığını ifade eden Talisca, "Kızım henüz altı günlükken tüm takımın maaşını verip yalnızca benimkini ödememişlerdi. Bu bir intikam değildi, gurur hamlesiydi. Kulüpte bazı kişiler benim para için ayrıldığım söylemiş. Bunların hepsi yalan. Ayrılmak istemedim. Neden gönderildiğimi hâlâ bilmiyorum. Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var, doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider. Benfica ligde şampiyon olursa yine mutlu olurum" diye konuştu.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:38
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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