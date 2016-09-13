 "İntikam değil gurur..." – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    "İntikam değil gurur..."

    "İntikam değil gurur..."

    , maçı sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Benfica başkanına yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen Talisca attığı golü, "Bu bir intikam değildi, sadece gurur duygusu hissettim. Kulüpten beni para için ayrıldığım yönünde eleştirdiler ama, bunlar yalan" sözleriyle yorumladı.

    'da kendisine çok büyük saygısızlık yapıldığını ifade eden Talisca, "Kızım henüz altı günlükken tüm takımın maaşını verip yalnızca benimkini ödememişlerdi. Bu bir intikam değildi, gurur hamlesiydi. Kulüpte bazı benim para için ayrıldığım söylemiş. Bunların hepsi yalan. Ayrılmak istemedim. Neden gönderildiğimi hâlâ bilmiyorum. Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var, doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider. Benfica ligde şampiyon olursa yine mutlu olurum" diye konuştu.

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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