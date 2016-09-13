"İntikam değil gurur..."

Benfica'da kendisine çok büyük saygısızlık yapıldığını ifade eden Talisca, "Kızım henüz altı günlükken tüm takımın maaşını verip yalnızca benimkini ödememişlerdi. Bu bir intikam değildi, gurur hamlesiydi. Kulüpte bazı kişiler benim para için ayrıldığım söylemiş. Bunların hepsi yalan. Ayrılmak istemedim. Neden gönderildiğimi hâlâ bilmiyorum. Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var, doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider. Benfica ligde şampiyon olursa yine mutlu olurum" diye konuştu.

