 Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'tan Oğuzhan açıklaması

    Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

    Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynanan maçta sakatlanarak kenara alınan ile ilgili açıklama yaptı.

    Sakatlığı nedeniyle oyundan alındığı belirtilen açıklama şöyle;

    "Futbolcumuz , Beşiktaşımızın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı maçın ilk yarısında sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı tendon kılıflarında zorlama ve ödem oluştuğundan oyuna devam edemedi."

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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