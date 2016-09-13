Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Sakatlığı nedeniyle oyundan alındığı belirtilen açıklama şöyle;



"Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Beşiktaşımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçın ilk yarısında sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı tendon kılıflarında zorlama ve ödem oluştuğundan oyuna devam edemedi."