 Lindsey Harding, Beşiktaş'ta – Fotomaç – 01 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Lindsey Harding, 'ta

    Lindsey Harding, Beşiktaş'ta

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden , ABD asıllı Belaruslu oyun kurucu Lindsey Harding'i transfer etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden (WNBA) Phoenix Mercury'de forma giyen 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Daha önce sırasıyla Minnesota Lynx, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Washington Mystics, TEO Vilnius, Dinamo Kursk, Atlanta Dream ve 'da görev yapan 1,73 metre boyundaki Lindsey Harding, Los Angeles Sparks, Edirnespor'un yanı sıra Basketbolu Geliştirenler Derneği ile New York Liberty'de forma giymişti.

    1. 01 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:09
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