Lindsey Harding, Beşiktaş'ta
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, ABD asıllı Belaruslu oyun kurucu Lindsey Harding'i transfer etti.
Daha önce sırasıyla Minnesota Lynx, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Washington Mystics, TEO Vilnius, Dinamo Kursk, Atlanta Dream ve Galatasaray'da görev yapan 1,73 metre boyundaki Lindsey Harding, Los Angeles Sparks, Edirnespor'un yanı sıra Basketbolu Geliştirenler Derneği ile New York Liberty'de forma giymişti.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:09
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Lindsey Harding, Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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