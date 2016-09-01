Lindsey Harding, Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden (WNBA) Phoenix Mercury'de forma giyen 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce sırasıyla Minnesota Lynx, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Washington Mystics, TEO Vilnius, Dinamo Kursk, Atlanta Dream ve Galatasaray'da görev yapan 1,73 metre boyundaki Lindsey Harding, Los Angeles Sparks, Edirnespor'un yanı sıra Basketbolu Geliştirenler Derneği ile New York Liberty'de forma giymişti.



