 Vladimir Stimac Beşiktaş'ta – Fotomaç – 31 Ağustos 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Vladimir Stimac 'ta

    Vladimir Stimac Beşiktaş'ta

    Sompo Japan, Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'ı kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Stimac, daha önce 'de Olin Edirne ve Banvit formalarını da giymişti.

    1. 31 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:16
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