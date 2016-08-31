Vladimir Stimac Beşiktaş'ta
Beşiktaş Sompo Japan, Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.
Stimac, daha önce Türkiye'de Olin Edirne ve Banvit formalarını da giymişti.
- 31 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Vladimir Stimac Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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