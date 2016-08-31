Vladimir Stimac Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Stimac, daha önce Türkiye'de Olin Edirne ve Banvit formalarını da giymişti.