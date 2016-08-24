Sarıca: En büyük başarıya adayız
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ufuk Sarıca, sahada en iyi mücadeleyi yapacaklarını söyledi.
Başkan Orman'ın, "8 oyuncu aldık, iki transfer daha yapacağız" sözlerinin ardından Sarıca şöyle devam etti: "Transfer ettiğimiz oyunculara değer katmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız demiyoruz ama her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız."
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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