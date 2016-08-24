Sarıca: En büyük başarıya adayız

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ufuk Sarıca, sahada en iyi mücadeleyi yapacaklarını söyledi.

Başkan Orman'ın, "8 oyuncu aldık, iki transfer daha yapacağız" sözlerinin ardından Sarıca şöyle devam etti: "Transfer ettiğimiz oyunculara değer katmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız demiyoruz ama her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız."