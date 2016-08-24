 Sarıca: En büyük başarıya adayız – Fotomaç – 24 Ağustos 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Sarıca: En büyük başarıya adayız

    Sarıca: En büyük başarıya adayız

    Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ufuk Sarıca, sahada en iyi mücadeleyi yapacaklarını söyledi.

    Başkan Orman'ın, "8 oyuncu aldık, iki transfer daha yapacağız" sözlerinin ardından Sarıca şöyle devam etti: "Transfer ettiğimiz oyunculara değer katmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız demiyoruz ama her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız."
    1. 24 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:52
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