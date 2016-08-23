2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Vodafone Arena'da gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu ve Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni çalıştırıcısı Ufuk Sarıca katıldı.

Törende konuşan Orman, uzun zaman önce yapmak istedikleri bir işe imza attıklarını belirterek, "Ufuk Sarıca, çok iyi Beşiktaşlı, daha önce de çok istemiştim ama nasip olmamıştı. Keşke daha önce bizi şampiyon yapsaydı. İnşallah önümüzdeki süreçte olur." dedi.

Yönetim olarak birinci önceliklerinin futbol olduğunu ve bu branşta yol aldıklarına dikkati çeken Fikret Orman, şunları söyledi:

"Futbol inşallah böyle devam edecek. Beşiktaş taraftarlarının en sevdiği sporlardan biri de basketbol. Basketbolla çok alakalı ve istekliyiz. Yatırımlara başladık. Takım sporlarında antrenör ve ekibi çok önemli. Buradan işe başladık. İyi transferler yaptık. 8 oyuncu aldık, iki transfer daha yapacağız. Tesis yatırımlarına başlayacağız. Önümüzdeki seneden itibaren basketbola ciddi yatırımlar yapmak istiyoruz."





Taraftarlara da çağrıda bulunan Orman, "Hocanın gelmesiyle camiayı mutlu ettik. Transferler de bir hava getirdi. Taraftarlardan artık basketbol takımını daha aktif desteklemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlar içinde spor salonu da yapacaklarını hatırlatan Orman, "Akatlar'da 42 dönüm arazimiz var. 15 bin kişilik salon yapmak istiyoruz. İçerisinde 10'a yakın antrenman sahası olacak. Birçok sporumuz orada oynama imkanı bulacak. İzin aşamasındayız. Projeleri çizildi. Yavaş yavaş finale gidiyoruz ama ülkemizin ve Beşiktaş'ın gerçekleri var. Camia bir yandan transfer istiyor bir yandan borcun aşağı inmesini istiyor. Dengeleri tutturmak zor." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu ise yeni sezonu kazasız belasız güzel bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

- Sarıca: "Beşiktaş'a yakışır takım sahada olacak"

Yeni sezonda Beşiktaş Sompo Japan'ın başında olacak başantrenör Ufuk Sarıca ise yeni bir takım kurduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Büyük bir camiayız. Ben de kişisel olarak sporculuk ve antrenörlük hayatımda hep yukarılara aday olmuş biriyim. Beşiktaş taraftarına yakışır bir takım sahada en iyi mücadeleyi yapacak. Taraftarlarımızla, yönetimimizle, takımımızla bütün sezona pozitif enerjiyi yayıp yarışmacı takım olacağız. Bunu yapmak benim en büyük arzum. İnşallah en güzel yerde sezonu bitiririz."

Siyah-beyazlı takımda orta ve uzun vadede iyi işler yapmayı planladıklarını vurgulayan Sarıca, "Bazı zorluklarımız var. Güzel bir stadımız var ve geçen sezon futbolda şampiyon olduk. Hepsi birden olmuyor. En iyi takım da her zaman yukarıda bitirmiyor. Bütçenin dışında önemli şeyler var. Pınar Karşıyaka'ya 3 sezonluk kontratla gitmiştim. Burada da uzun yapılanma ön görüyoruz. Türkiye ligi 3-4 sezondur önemli bir lig. İyi antrenörler ve değerli oyuncular var. Bizim de başka türlü birliğimiz, beraberliğimiz ve inancımız var." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Fikret Orman ve Ufuk Sarıca, basketbol topuna imza attı.



