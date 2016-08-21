Alçaktan uçmaz yüksekten korkmaz
Ligin yenisi Alanyaspor karşısında Oğuzhan, Olcay Şahan ve Cenk’in iki golüyle coşan Kartal, hem zirveye kondu hem de yine şampiyonluğun favorisi olduğunu gösterdi
Şampiyon Beşiktaş, Süper Lige süper bir giriş yaptı. Süper Kupa'yı uzatmalarda Galatasaray'a kaptıran siyah-beyazlı ekip, Alanya'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğun yine en adayı olduğunu ortaya koydu. Maça hızlı bir giriş siyah-beyazlılar daha 6. dakikada taçtan topu alan Oğuzhan'ın akrobatik golü ile öne geçti. 42'de Olcay yerden plase bir vuruşla farkı müjdelerken golün asistini yapan Cenk Tosun ikinci yarıda sahne alan isimdi.
58'de Deniz'in ceza sahası içinde topu elle kesmesi üzerine kazanılan penaltı atışını gole çeviren başarılı futbolcu, 78. dakikada ise sağdan müthiş bir vuruşla farkı dörde, gol sayısını ikiye çıkardı. Ligin yeni takımı Alanyaspor'un teselli golü ise 90+4. dakikada penaltı vuruşunda Emre Akbaba'dan geldi: 4-1. Mario Gomez, Sosa, Gökhan Töre gibi yıldızlarından yoksun maça çıkmasına karşın gücünden pek de bir şey kaybetmediğini gösteren şampiyon Beşiktaş, Süper Ligin ilk haftasında zirveye kurularak rakiplerine gözdağı verdi.
CENK MEYDANI
Beşiktaş geçen sezon ilk hafta deplasmanda M ersin İdman Y urdu karşısında sahadan 5-2 galip ayrılmıştı. B eşiktaş böylece lig tarihinde ilk kez 1. haftada rakibine 5 gol birden atmıştı. Ş enol Güneş yönetimindeki takımın üç golünü C enk T osun atmıştı. Bu sezon da ilk haftada A lanyaspor'u 4-1 yenen B eşiktaş takımında iki golü yine Cenk Tosun kaydetti.
58'de Deniz'in ceza sahası içinde topu elle kesmesi üzerine kazanılan penaltı atışını gole çeviren başarılı futbolcu, 78. dakikada ise sağdan müthiş bir vuruşla farkı dörde, gol sayısını ikiye çıkardı. Ligin yeni takımı Alanyaspor'un teselli golü ise 90+4. dakikada penaltı vuruşunda Emre Akbaba'dan geldi: 4-1. Mario Gomez, Sosa, Gökhan Töre gibi yıldızlarından yoksun maça çıkmasına karşın gücünden pek de bir şey kaybetmediğini gösteren şampiyon Beşiktaş, Süper Ligin ilk haftasında zirveye kurularak rakiplerine gözdağı verdi.
CENK MEYDANI
Beşiktaş geçen sezon ilk hafta deplasmanda M ersin İdman Y urdu karşısında sahadan 5-2 galip ayrılmıştı. B eşiktaş böylece lig tarihinde ilk kez 1. haftada rakibine 5 gol birden atmıştı. Ş enol Güneş yönetimindeki takımın üç golünü C enk T osun atmıştı. Bu sezon da ilk haftada A lanyaspor'u 4-1 yenen B eşiktaş takımında iki golü yine Cenk Tosun kaydetti.
- 21 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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