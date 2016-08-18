1 yıllık sözleşme imzaladı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, ABD'li pivot Markeisha Gatling'i transfer etti.
Kariyerinde daha önce, 2014-2015 sezonunda Polonya takımlarından Artego Bydgoszcz, 2015 yılı haziran ayında Seattle Storm'da oynayan 1,96 metre boyundaki Markeisha Gatling, 2015-2016'da Güney Kore ekiplerinden Shinhan Bank S-Birds Anshan'da görev yapmıştı.
- 18 Ağustos 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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