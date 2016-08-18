 1 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 18 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    1 yıllık sözleşme imzaladı

    1 yıllık sözleşme imzaladı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden , ABD'li pivot Markeisha Gatling'i transfer etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Seattle Storm'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Kariyerinde daha önce, 2014-2015 sezonunda Polonya takımlarından Artego Bydgoszcz, 2015 yılı haziran ayında Seattle Storm'da oynayan 1,96 metre boyundaki Markeisha Gatling, 2015-2016'da Güney Kore ekiplerinden Shinhan Bank S-Birds Anshan'da görev yapmıştı.

    1. 18 Ağustos 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:09
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