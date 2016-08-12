Veyseloğlu geri döndü
Beşiktaş potada transfere devam ediyor. Siyah-beyazlılar 33 yaşındaki 2.00 metre boyundaki Erkan Veyseloğlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Türk Telekom forması giyen Veyseloğlu, ayrıca, 2004-2005, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında Beşiktaş'ta da oynamıştı.
- 12 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Veyseloğlu geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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