 Veyseloğlu geri döndü – Fotomaç – 12 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Veyseloğlu geri döndü

    Veyseloğlu geri döndü
    potada transfere devam ediyor. Siyah-beyazlılar 33 yaşındaki 2.00 metre boyundaki Erkan Veyseloğlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Türk Telekom forması giyen Veyseloğlu, ayrıca, 2004-2005, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında Beşiktaş'ta da oynamıştı.
    1. 12 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:49
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