Veyseloğlu geri döndü

potada transfere devam ediyor. Siyah-beyazlılar 33 yaşındaki 2.00 metre boyundaki1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonforması giyen Veyseloğlu, ayrıca, 2004-2005, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarındada oynamıştı.