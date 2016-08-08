 Şafak Edge, Beşiktaş'da – Fotomaç – 08 Ağustos 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , 'da

    Şafak Edge, Beşiktaş'da

    Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Sompo Japan, 'yi transfer etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Odeabank'ta forma giyen 24 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Banvit'in altyapısında yetişen 1,88 metre boyundaki , 2010-2011 sezonunda kulübünün A takım formasını giydi. 2011-2012 sezonunda Bandırma Kırmızı'da görev yapan Şafak, bir sezon sonra yeniden Banvit'e döndü. 2012-2013'ten itibaren 3 sezon daha Banvit'te görev yapan Şafak, son olarak 2015-2016 sezonunda forması giymişti.

    1. 08 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şafak Edge, Beşiktaş'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.