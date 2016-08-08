Şafak Edge, Beşiktaş'da
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Şafak Edge'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen 24 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Banvit'in altyapısında yetişen 1,88 metre boyundaki Şafak Edge, 2010-2011 sezonunda kulübünün A takım formasını giydi. 2011-2012 sezonunda Bandırma Kırmızı'da görev yapan Şafak, bir sezon sonra yeniden Banvit'e döndü. 2012-2013'ten itibaren 3 sezon daha Banvit'te görev yapan Şafak, son olarak 2015-2016 sezonunda Galatasaray Odeabank forması giymişti.
- 08 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:54
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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