Şafak Edge, Beşiktaş'da

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen 24 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Banvit'in altyapısında yetişen 1,88 metre boyundaki Şafak Edge, 2010-2011 sezonunda kulübünün A takım formasını giydi. 2011-2012 sezonunda Bandırma Kırmızı'da görev yapan Şafak, bir sezon sonra yeniden Banvit'e döndü. 2012-2013'ten itibaren 3 sezon daha Banvit'te görev yapan Şafak, son olarak 2015-2016 sezonunda Galatasaray Odeabank forması giymişti.