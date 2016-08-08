Basketbolda iki transfer
Basketbolda antrenörlüğe Pınar Karşıyaka'dan başarılı koç Ufuk Sarıca'yı getiren Beşiktaş'ın Şafak Edge ve Sertaç Şanlı ile anlaştığı öğrenildi.
25 yaşındaki 2.14 boyundaki pivot Sertaç Şanlı, geçen sezon Trabzonspor'da 37 maçta, 4.3 sayı ve 2.6 ribaundla oynadı. G.Saray'da forma giyen 24 yaşındaki 1.85 boyundaki oyun kurucu Şafak Edge ise 37 maçta 1.9 sayı ve 0.8 asistle sezonu tamamladı.
- 08 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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