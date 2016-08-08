 Basketbolda iki transfer – Fotomaç – 08 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Basketbolda iki transfer

    Basketbolda iki transfer

    Basketbolda antrenörlüğe Pınar 'dan başarılı koç 'yı getiren 'ın Şafak Edge ve Sertaç Şanlı ile anlaştığı öğrenildi.

    25 yaşındaki 2.14 boyundaki pivot Sertaç Şanlı, geçen sezon 'da 37 maçta, 4.3 sayı ve 2.6 ribaundla oynadı. G.Saray'da forma giyen 24 yaşındaki 1.85 boyundaki oyun kurucu Şafak Edge ise 37 maçta 1.9 sayı ve 0.8 asistle sezonu tamamladı.
    1. 08 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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