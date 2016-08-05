“Akatlar’ı kale haline getirmemiz lazım”
Beşiktaş Sompo Japan Takımının Başantrenörü Ufuk Sarıca, Akatlar’ın bir kale haline gelmesi gerektiğini söyledi.
Beşiktaş Sompo Japan Takımının Başantrenörü Ufuk Sarıca, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Tekrar Beşiktaş taraftarına merhaba diyorum. Tekrar Beşiktaş camiasında olmak benim için gurur verici. Daha önce oyuncu olarak, antrenör olarak görev yaptım. Benim için gurur verici bir şey" dedi.
"Bu ekiple devam edeceğiz"
Sarıca, "Şu an takımı oluşturma aşamasındayız. Transferlerimizin bir kısmını yaptık ama hala eksik olan bölgelerde oyuncularımız var. 1 hafta, 10 günlük süreçte transferlerimizi yapacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Pınar Karşıyaka'daki ekibimle beraber çalışacağız. Bu ekiple devam edeceğiz. Geçtiğimiz 2 sezonu değerlendirirsek şanssız geçti. Geriye bakmak pek adetim değildir. Her zaman ileriye dönük planlar yaparım. Şimdi neler yapacağımız üzerine yoğunlaşmamız lazım. Beşiktaş'ın play-offlar dışında kalması mümkün değil. Beşiktaş'ın olduğu her yerde hedef her zaman en yüksekte olmalı. Hedef her zaman şampiyonluk olmalı" diye konuştu.
"Yeni hedeflerimiz var"
Yaşanılacak sıkıntıları minimize edeceklerini belirten Sarıca, "Yeni hedeflerimiz var. Bir takım sıkıntılar yaşayacağız ama bu sıkıntıları minimize edeceğiz. Kimseden çekinmeyen agresif bir takım yaratacağız. Oynadığımız tüm kulvarlarda yukarıları hedefleyeceğiz. Ben antrenörlükte hep bu şekilde davrandım. Doğru hedefleri, doğru yerlere koymamız lazım. Kısa süreçte başarıyı elde etmek istiyoruz. Sezon öncesinde maçlar oynayacağız. Bunlar hazırlık yada resmi olabilir. Türkiye liginde 3-4 sezondur kuvvetli ve zor bir lig oynuyoruz. Önemli takımlar önemli yatırımlar yapıyor. Kendimize ayırdığımız bütçe ile en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"Akatlar'ı kale haline getirmemiz lazım"
Sonuca tesir edecek bir takım oluşturacaklarını söyleyen Sarıca, "Sahada kazanmak için oynayan bir takım oluşturacağız. Her zaman kazanabilecek bir takım yarattığınızda sonuca gidebiliyorsunuz. Sonuca tesir edecek takımı yaratacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki sezon maçlarımızı Akatlar'da oynayacağız. Başkanımızla ve yönetimimizle konuştuk. Bu teklif benden geldi. Burada çok güzel galibiyetler hatırlıyorum. Takıma destek veren ateşli bir taraftar var. Akatlar'ı kale haline getirmemiz lazım. Minimum seviyede fire vermemiz lazım. Bu bakımdan Akatlar'ın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Taraftarda azalma olmuş olabilir ama düzeleceğini düşünüyorum. Zamanı geldiğinde taraftar takımı yerden kaldıracak, yeri geldiğinde ateşleyecek. Taraftarımızla büyük bir aile yaratıp sonuca tesir edecek takım yaratacağız" dedi.
"Mutlaka Avrupa'da olmalıyız"
Hedeflerini yükselteceklerini ifade eden Başantrenör Sarıca, "Avrupa'da mutlaka olmamız lazım. Orada sonuna kadar gidilebilir. Geçen sene bitirdiğimiz yerden dolayı eleme turu oynayacağız. Turu geçmemiz lazım. En kısa vadede bu tur geçmek istiyoruz. Geçemezsek Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayız. Bu takımlar arasında ilk 4'e girmek lazım. Şampiyonlar Ligi ilk defa düzenleniyor. Bazı sıkıntılar, aksaklıklar olabilir. Tecrübe ederek göreceğiz. Gruplara kaldıktan sonra hedefleri yükselteceğiz. Ülkemizde daha önce 2-3 kupa kazandık. Böyle kupaları her zaman kazanan takımlarımız yok. Buradaki hedefleri yükseltmek ve aday olabilmek her zaman önemli. 8'i kesin olmak üzere 11-12 hazırlık maçı yapmak düşüncesindeyiz. Belgrad'da arka arkaya 2 maç olacak. Ardından Slovenya'da kampımız olacak, Antalya'da turnuvaya katılacağız" açıklamasını yaptı.
"Hep beraber sevinip, hep beraber üzüleceğiz"
Büyük bir aile olduklarını söyleyen Sarıca, "Türkiye Basketbol Adamları Derneği ile birlikte burada bir turnuva yapmak istiyoruz. Diğer takım taraftarları da katılabilecek. Selanik'te Aris ile hazırlık maçımız olacak. Döndüğümüzde eleme maçlarIyla sezona başlayacağız. Öncelikle herkese teşekkür ederim. İmza attıktan sonra çok olumlu dönüşler aldım. Taraftarımızı çok iyi biliyorum. Onlar bana güveniyorlar. Ortada güzel bir enerji var. Enerji olmada olmuyor, ruh lazım. Sonuçta burası büyük bir aile. Bu ailenin en dışında koruyucu aile olarak taraftarımız var ve onlara güveniyorum. Bizleri yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Hep beraber iyi bir sezon geçireceğiz. Hep beraber sevinip, hep beraber üzüleceğiz. Zaten aile bu demek. Kısa dönemde üstüne koya koya başarılar elde edeceğiz ve kimseden çekinmeden herkese kafa tutan bir takım oluşturacağız" dedi.
"Bu ekiple devam edeceğiz"
Sarıca, "Şu an takımı oluşturma aşamasındayız. Transferlerimizin bir kısmını yaptık ama hala eksik olan bölgelerde oyuncularımız var. 1 hafta, 10 günlük süreçte transferlerimizi yapacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Pınar Karşıyaka'daki ekibimle beraber çalışacağız. Bu ekiple devam edeceğiz. Geçtiğimiz 2 sezonu değerlendirirsek şanssız geçti. Geriye bakmak pek adetim değildir. Her zaman ileriye dönük planlar yaparım. Şimdi neler yapacağımız üzerine yoğunlaşmamız lazım. Beşiktaş'ın play-offlar dışında kalması mümkün değil. Beşiktaş'ın olduğu her yerde hedef her zaman en yüksekte olmalı. Hedef her zaman şampiyonluk olmalı" diye konuştu.
"Yeni hedeflerimiz var"
Yaşanılacak sıkıntıları minimize edeceklerini belirten Sarıca, "Yeni hedeflerimiz var. Bir takım sıkıntılar yaşayacağız ama bu sıkıntıları minimize edeceğiz. Kimseden çekinmeyen agresif bir takım yaratacağız. Oynadığımız tüm kulvarlarda yukarıları hedefleyeceğiz. Ben antrenörlükte hep bu şekilde davrandım. Doğru hedefleri, doğru yerlere koymamız lazım. Kısa süreçte başarıyı elde etmek istiyoruz. Sezon öncesinde maçlar oynayacağız. Bunlar hazırlık yada resmi olabilir. Türkiye liginde 3-4 sezondur kuvvetli ve zor bir lig oynuyoruz. Önemli takımlar önemli yatırımlar yapıyor. Kendimize ayırdığımız bütçe ile en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"Akatlar'ı kale haline getirmemiz lazım"
Sonuca tesir edecek bir takım oluşturacaklarını söyleyen Sarıca, "Sahada kazanmak için oynayan bir takım oluşturacağız. Her zaman kazanabilecek bir takım yarattığınızda sonuca gidebiliyorsunuz. Sonuca tesir edecek takımı yaratacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki sezon maçlarımızı Akatlar'da oynayacağız. Başkanımızla ve yönetimimizle konuştuk. Bu teklif benden geldi. Burada çok güzel galibiyetler hatırlıyorum. Takıma destek veren ateşli bir taraftar var. Akatlar'ı kale haline getirmemiz lazım. Minimum seviyede fire vermemiz lazım. Bu bakımdan Akatlar'ın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Taraftarda azalma olmuş olabilir ama düzeleceğini düşünüyorum. Zamanı geldiğinde taraftar takımı yerden kaldıracak, yeri geldiğinde ateşleyecek. Taraftarımızla büyük bir aile yaratıp sonuca tesir edecek takım yaratacağız" dedi.
"Mutlaka Avrupa'da olmalıyız"
Hedeflerini yükselteceklerini ifade eden Başantrenör Sarıca, "Avrupa'da mutlaka olmamız lazım. Orada sonuna kadar gidilebilir. Geçen sene bitirdiğimiz yerden dolayı eleme turu oynayacağız. Turu geçmemiz lazım. En kısa vadede bu tur geçmek istiyoruz. Geçemezsek Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayız. Bu takımlar arasında ilk 4'e girmek lazım. Şampiyonlar Ligi ilk defa düzenleniyor. Bazı sıkıntılar, aksaklıklar olabilir. Tecrübe ederek göreceğiz. Gruplara kaldıktan sonra hedefleri yükselteceğiz. Ülkemizde daha önce 2-3 kupa kazandık. Böyle kupaları her zaman kazanan takımlarımız yok. Buradaki hedefleri yükseltmek ve aday olabilmek her zaman önemli. 8'i kesin olmak üzere 11-12 hazırlık maçı yapmak düşüncesindeyiz. Belgrad'da arka arkaya 2 maç olacak. Ardından Slovenya'da kampımız olacak, Antalya'da turnuvaya katılacağız" açıklamasını yaptı.
"Hep beraber sevinip, hep beraber üzüleceğiz"
Büyük bir aile olduklarını söyleyen Sarıca, "Türkiye Basketbol Adamları Derneği ile birlikte burada bir turnuva yapmak istiyoruz. Diğer takım taraftarları da katılabilecek. Selanik'te Aris ile hazırlık maçımız olacak. Döndüğümüzde eleme maçlarIyla sezona başlayacağız. Öncelikle herkese teşekkür ederim. İmza attıktan sonra çok olumlu dönüşler aldım. Taraftarımızı çok iyi biliyorum. Onlar bana güveniyorlar. Ortada güzel bir enerji var. Enerji olmada olmuyor, ruh lazım. Sonuçta burası büyük bir aile. Bu ailenin en dışında koruyucu aile olarak taraftarımız var ve onlara güveniyorum. Bizleri yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Hep beraber iyi bir sezon geçireceğiz. Hep beraber sevinip, hep beraber üzüleceğiz. Zaten aile bu demek. Kısa dönemde üstüne koya koya başarılar elde edeceğiz ve kimseden çekinmeden herkese kafa tutan bir takım oluşturacağız" dedi.
- 05 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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