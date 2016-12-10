 Periler’in rakibi belli – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Periler’in rakibi belli

    Periler’in rakibi belli
    2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın rakipleri şöyle: B Grubu: Türkiye, Belarus, Slovakya, İtalya. A Grubu: Macaristan, Ukrayna, Çek Cum., İspanya. C Grubu: Sırbistan, Slovenya, Fransa, Yunanistan, D Grubu: Letonya, Belçika, Karadağ, Rusya.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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