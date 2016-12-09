 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

    Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılacak 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.

    Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun katıldı.

    Eleme maçlarında grubunu ilk sırada tamamlayarak kura çekimine 1. torbadan giren milli takım, Belarus, Slovakya ve İtalya ile B Grubu'nda yer aldı.

    16-25 Haziran'da gerçekleştirilecek 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:

    A Grubu: Macaristan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İspanya

    B Grubu: Türkiye, Belarus, Slovakya, İtalya

    C Grubu: Sırbistan, Slovenya, Fransa, Yunanistan

    D Grubu: Letonya, Belçika, Karadağ, Rusya.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:17
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