A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılacak 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun katıldı.
Eleme maçlarında grubunu ilk sırada tamamlayarak kura çekimine 1. torbadan giren milli takım, Belarus, Slovakya ve İtalya ile B Grubu'nda yer aldı.
16-25 Haziran'da gerçekleştirilecek 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Macaristan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İspanya
B Grubu: Türkiye, Belarus, Slovakya, İtalya
C Grubu: Sırbistan, Slovenya, Fransa, Yunanistan
D Grubu: Letonya, Belçika, Karadağ, Rusya.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:17
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Toplam 3
Yorum
biyo61 kırmızı kart hatalı maç tatı kaçtı.
- Para ve saha kapatma
Toplam 4
Yorum
Ertan Bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var oda kulübümüzü devamlı zarara uğratmak. İŞLERİ BU olmaz olsun sizin gibi taraftar olmaz olsun.
- Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum
Toplam 2
Yorum
ersan tebrikler hocam yolunuz açık olsun
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