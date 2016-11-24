 Lider Periler: 64-54 – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Lider Periler: 64-54

    Lider Periler: 64-54
    A Milli Kadın Basketbol Takımımız, H Grubu'ndaki son maçında karşılaştığı 'yı 64-54'lük skorla yendi ve elemeleri 5 galibiyetle lider tamamladı. Bosna Hersek ile oynadığı maçı 72-68'lik skorla kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemişti.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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