Millilerden son sınav
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün son sınavına çıkacak. Bosna Hersek galibiyetiyle finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçta Romanya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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