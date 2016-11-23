 Millilerden son sınav – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Millilerden son sınav

    Millilerden son sınav
    , 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün son sınavına çıkacak. Bosna Hersek galibiyetiyle finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçta Romanya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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