 Periler uçtu – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Periler uçtu

    Periler uçtu

    Ay-yıldızlı ekibimiz normal süresi 61-61 berabere biten maçta Bosna’yı uzatmada devirdi. 16 sayı atan Şaziye galibiyete önemli katkı yaptı.

    , H Grubu'ndaki 5. maçında 'i uzatmada 72-68 yenerek 2017 biletini aldı. Büyük çekişmeye sahne olan maça kötü başlayan ekibimiz ilk çeyreği 19-13 yenik kapadı. İkinci çeyrekte toparlanan ay-yıldızlılar rakibini yakaladı soyunma odasına 29-29 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda da heyecan sürdü. Maçın normal süresi 61-61 bitti. Millilerimiz uzatmada rakibini 72-68 yendi. Bu galibiyetle ay-yıldızlı ekibimiz Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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