Potanın Perileri EuroBasket biletini kaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmaya Birsel Vardarlı Demirmen'in 3 sayılık basketiyle başladı. Üst üste hücumlardan boş dönen milliler, savunmada da Deura ve Kizer'e engel olamayınca, 4. dakika 4-3 Bosna Hersek lehine geçildi. Svitlica'nın art arda basketleriyle oyunun kontrolünü eline alan konuk takım, 7. dakikasına 13-6 önde girdiği çeyreği 19-13 üstün bitirdi.

Milliler, ikinci periyoda iyi bir giriş yaptı. Savunmadaki açıklarını kapatan ay-yıldızlılar, hücumda da Olcay Çakır, Holingsvorth, Birsel Vardarlı Demirmen ve Işıl Alben'in sayılarıyla 12-4'lük seri bularak 17. dakikada öne geçti: 25-23. Tilbe Şenyürek'in basketlerine Bosna Hersek Deura ile karşılık verdi ve ilk yarı 29-29 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğe alan savunması yaparak başlayan Türkiye, Işıl Alben ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle 23. dakikaya 3 sayı farkla önde girdi: 34-31. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği bu bölümde Bosna Hersek, Kizer ile etkili olurken, milliler, Tilbe Şenyürek-Işıl Alben ikilisiyle rakip savunmayı aşarak periyodu 47-45 lehine sonuçlandırdı.

Bosna Hersek, final periyoduna etkili giren taraf oldu. Millilerin üretkenlikten uzaklaştığı bu dakikalarda Svitlica ve Kizer ile sonuca giden konuk takım, yakaladığı 8-0'lık seriyle 33. dakika içinde farkı 6 sayıya (47-53) çıkardı. Birsel Vardarlı Demirmen ve Işıl Alben'in 3 sayılık basketleriyle oyundan kopmayan ay-yıldızlılar, Şaziye İvegin Üner'in sayılarıyla bitime 1,5 dakika kala 57-56'lık skorla öne geçti. Bosna Hersek, skor 61-58 Türkiye lehineyken Svitlica'nın bitime 1 saniye kala attığı 3 sayılık basketle beraberliği (61-61) sağladı ve normal süre berabere tamamlandı.

Her iki takımın da dış atışlarla etkili olmaya çalıştığı uzatma periyodunda Şaziye İvegin Üner ve Birsel Vardarlı Demirmen ile yüksek yüzde yakalaşan milliler, karşılaşmadan 72-68 galip ayrıldı.





Salon: Ankara

Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Alija Ferevski (Makedonya)

Türkiye: Tuğçe Canıtez 6, Birsel Vardarlı Demirmen 12, Bahar Çağlar 6, Işıl Alben 12, Holingsvorth 5, Şaziye İvegin Üner 16, Tilbe Şenyürek 12, Olcay Çakır 3, Ayşegül Günay, Ayşe Cora

Bosna Hersek: Deura 12, Dzombeta, Svitlica 18, Kizer 24, Andela Delic 2, Babic, Dzinic, Kapor 2, Dzombeta, Nikola Delic 4, Varancic 6

1. Periyot: 13-19

Devre: 29-29

3. Periyot: 47-45

Normal süre: 61-61