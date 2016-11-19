 Haydi Periler – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Haydi Periler

    Haydi Periler
    A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün Bosna Hersek ile karşılaşacak. Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Potanın Perileri grubundan lider durumda. İki takım arasındaki ilk maçı Periler, 79-50 kazanmıştı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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