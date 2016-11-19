Bu sezon ilk kez!...
Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Atınç Nukan, Adanaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk resmi maçına çıktı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:12
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 22
Yorum
Emre Adam alçak gönüllü olduğu için böyle bir açıklama yapmış Galatasaraylilar da övünüyor, yoksa ligde aynı anda hem asist hem gol kralı olmuş bir 10 numaradan bahsediyoruz krAlex
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 22
Yorum
G.Hagi Dünyanın en iyi 2 kulübü Barça ve Real de oynamış, Romanya milli takımının yıllarca kaptanlığını ve önderliğini yapmış, Galatasaray ile avrupa kupaları kaldırmış bir lideri Alex ile kıyaslamak büyük saygısızlık.
- Galatasaray, Daçka'yı devirdi!
Toplam 1
Yorum
isminiz Ilk 8 zor degil
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