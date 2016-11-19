 Bu sezon ilk kez!... – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Bu sezon ilk kez!...

    Bu sezon ilk kez!...

    'ın genç defans oyuncusu , Adanaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk resmi maçına çıktı.

    , Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, bu akşamki karşılaşmada genç savunmacı 'a şans verdi. Sezon başından bu yana hazırlık maçları dışında forma bulamayan Atınç Nukan, performansıyla beğeni topladı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:12
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