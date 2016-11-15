 Türkoğlu’ndan Periler’e ziyaret – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Türkoğlu’ndan Periler’e ziyaret

    Türkoğlu’ndan Periler’e ziyaret
    (TBF) Başkanı , için 'da kamp yapan 'nı ziyaret etti. Türkoğlu, 19 Kasım Cumartesi günü Bosna Hersek ve 23 Kasım Çarşamba günü Romanya ile karşılaşacak Potanın Perileri'nin, Ankara Arena'da yaptığı ilk antrenmanın ardından teknik, idari ve oyuncu kadrosuyla buluştu. Türkoğlu'nun yanı sıra TBF yöneticileri Bahar Akgün, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri de görüşmede yer aldı. Milli takımdaki yeni yapılanmayla ilgili bilgi alan Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli" ifadesini kullandı
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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