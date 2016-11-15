 Milli mesai başladı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Milli mesai başladı

    Milli mesai başladı
    'nde Bosna Hersek ve Romanya ile karşılaşacak , 'da toplandı. Dün ilk çalışmasını yapan A Milli Kadın Basketbol takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Tek amacımız, Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası'na gidecek sonucu almak" diye konuştu.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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