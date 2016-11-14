Potanın Perileri ilk çalışmasını yaptı

Ankara Spor Salonu'nda yapılan ve ilk 10 dakikası basına açık olan antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, liderlik açısından çok önemli iki maça çıkacaklarını söyledi.

Her iki rakiplerini de daha önce deplasmanda yendiklerini hatırlatan Memnun, "Tek amacımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada da Dünya Şampiyonası'na gidecek sonucu almak." dedi.

Bosna Hersek'in kadrosuna ABD'li bir oyuncu kattığını vurgulayan Memnun, "Kim oynarsa oynasın, Avrupa Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Sahamızda oynayacağız ve seyircilerin vereceği destekle galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Kadın basketbolunun bugün geldiği noktada hiçbir şekilde geri dönüş olmaması lazım." diye konuştu.

Memnun, milli takım kadrosunda küçük değişiklikler olduğunu, bu durumu da yumuşak şekilde atlatıp başarılı olacakları takımla kadın basketbolunu daha yukarı taşımak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Görev kolay değil. Tüm oyuncular işin ciddiyetinin ve sorumluluklarının farkında. Sahamızda bir yıl aradan sonra oynayacağımız ilk maç. Seyircimizle de mutlu olmak ve iyi bir galibiyet almak istiyoruz, bunun için savaşacağız. Bugün ilk gün, oyuncular yorgun. Yoğun bir lig oynuyorlar. Tecrübeli ve bu düzene alışmış oyuncular, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ufak sakatlıklarımız var. Burada oynayacak oyuncuların oynamasına engel olacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Bir tek kadroda yer alan oyunculardan Lara Sanders, sakatlığından dolayı bir rapor yolladı. Birkaç gün içinde durumunu anlayacağız. Elimizde açıkları kapatacak oyuncular var, hepsine güveniyoruz. Çıkıp oynayabileceğimiz en güzel basketbolu oynayarak mutlaka istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."

ANKARALI BASKETBOLSEVERLERE ÖVGÜ

Ekrem Memnun, Ankaralı basketbolseverlere çok güvendiklerini dile getirerek, "Her zaman milli takımın geçmişinde de büyük destek olundu. Oyuncularımızla bundan önce olduğu gibi onları gururlandırmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seyircilerin salondan gururla ayrılacakları bir sonuç almayı hedeflediklerini kaydeden Memnun, "Takım kendisini burada daha iyi hissediyor. Federasyon da bu sebeple böyle bir karar aldı. Ankara, kadın basketboluna her zaman büyük hizmetler vermiştir, şimdi de seyircisiyle destek veriyor. Bizim de o seyirciye hak ettikleri güzel mücadeleyi ve basketbolu seyrettirmek gibi bir sorumluluğumuz var. İşimizi ciddiye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ADAY KADRO

Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Lara Sanders, Ayşegül Günay (Bellona AGÜ), Tilbe Şenyürek (BOTAŞ), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç (Fenerbahçe), Cansu Köksal, Işıl Alben, Pınar Demirok (Galatasaray), Şaziye İvegin Üner, İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Hollingsworth (Yakın Doğu Üniversitesi).

Milliler, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 19 Kasım Cumartesi günü Bosna Hersek, 23 Kasım Çarşamba günü de Romanya ile Ankara'da karşılaşacak.