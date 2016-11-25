 Devlerin maç programı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Devlerin maç programı

    Devlerin maç programı
    'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarının tarihi belirlendi. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimizin maç programı şöyle: 1 Eylül: Rusya, 2 Eylül: B.Britanya, 4 Eylül: Sırbistan, 5 Eylül: Belçika, 7 Eylül: Letonya.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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