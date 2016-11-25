Devlerin maç programı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarının tarihi belirlendi. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimizin maç programı şöyle: 1 Eylül: Rusya, 2 Eylül: B.Britanya, 4 Eylül: Sırbistan, 5 Eylül: Belçika, 7 Eylül: Letonya.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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