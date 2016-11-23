Lokum gibi kura!

Türkiye’nin ev sahiplerinden biri olduğu dev organizasyonda gruplar belirlendi. 12 Dev Adam; Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile eşleşti.

Türkiye'nin, Finlandiya, Romanya ve İsrail ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda kura çekimi dün yapıldı. İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen kuraya büyük katılım gerçekleşirken, renkli görüntülere de sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da yer aldığı organizasyonda A Milli Takım, favoriler arasında yer aldığı gruba düştü.



TÜRKOĞLU'NDAN ÇAĞRI

D Grubu'nda bulunan 12 Dev Adam; Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile eşleşti. Milli takımlar bazında en büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Başta FIBA olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Partner ülke olarak belirlediğimiz Rusya'dan da tüm basketbolseverleri İstanbul'un eşsiz güzellikleri için buraya bekliyoruz. Organizasyonu en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



GRUP MAÇLARI ÜLKER ARENA'DA

Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'daki grup maçlarının adresi belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Abdi İpekçi Arena'da oynanması planlanan grup müsabakalarının Ülker Sports Arena'da yapılacağı belirtildi.