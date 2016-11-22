''Kimse bu görevden kaçmaz''
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye'nin, 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) madalya kazanabileceğini belirterek, "Milli takımın hangi başantrenörle bu madalyaya daha çok yaklaşacağı Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki federasyonun vereceği bir karardır." dedi.
A Milli Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Ataman, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen EuroBasket 2017 kura çekiminden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ataman, "Şampiyonada milli takımın başında olacak mısınız?" sorusuna, şu cevabı verdi:
"Bu sorunun muhatabı ben değilim. Türk basketbolseverler öncelikle bugün gerçekleşen kura çekiminin heyecanını yaşamalı. Son Avrupa Şampiyonası'ndaki ölüm gurubundan sonra bu, iyi bir kuradır. Kendi ülkemizde düzenlenecek bir organizasyon olacağını düşündüğümüzde, iyi bir kura çektik. Grupta ilk iki şansımızı yüksek görüyorum. Çapraz eşleşme için de ilk ikiye girmek bize ciddi bir avantaj sağlar. Önemli olan Türk Milli Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıdır. Bu şampiyonada milli takımın madalya kazanabileceğini düşünüyorum. Milli takımın, hangi başantrenörle bu madalyaya daha çok yaklaşacağı, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki federasyonun vereceği bir karardır. Türk basketbolseverler bir süre daha başantrenör kim olacak, diye merak edecek."
Son Avrupa Şampiyonası'nda takımın başında olan Ergin Ataman, "Türkiye'de bu takımı başarıya götürebilecek birçok arkadaşım var. Kimse bu görevden kaçmaz. Biz layığıyla bu görevi yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getiririz. Kararı Türkiye Basketbol Federasyonu verecek ama kim olursa olsun milli takım madalya için sonuna kadar savaşacaktır." ifadelerini kullandı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:20
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 13
Yorum
........ DEMEK Kİ GS BU DURUMU KABULLEN Dİ. BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ BİLİYOR. FB, BJK ,TS LA YARIŞAMAYACAĞINI SEYİRCİLERİNİ KABULLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR. EVET NEYSEN O. AMA YAPAMAYACAĞIN BİR ŞEY İÇİN MİLLETİ HAVAYA SOKMANIN DA LÜZUMU YOK. SONRA TARAFTAR ÜZÜLÜYOR. AMA KÜME DE DÜŞSEK GS LIYIZ. PARALARI BİLE ÖDENMEYEN TAKIMDAN DA BİR ŞEY BEKLEME.
- Yine skandal!
Toplam 44
Yorum
Kartal Yuvası Yapacak birşey yok ts ye iki yıldır yapılan bu bitirme herekati bize olsa lig bitmişti şimdi ne hakem kalırdı ne tff
- Yine skandal!
Toplam 44
Yorum
isminiz İstanbul takımlarına yapılsa federasyon yerinde durmazdı
''Kimse bu görevden kaçmaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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