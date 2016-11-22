A Milli Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Ataman, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen EuroBasket 2017 kura çekiminden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Şampiyonada milli takımın başında olacak mısınız?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Bu sorunun muhatabı ben değilim. Türk basketbolseverler öncelikle bugün gerçekleşen kura çekiminin heyecanını yaşamalı. Son Avrupa Şampiyonası'ndaki ölüm gurubundan sonra bu, iyi bir kuradır. Kendi ülkemizde düzenlenecek bir organizasyon olacağını düşündüğümüzde, iyi bir kura çektik. Grupta ilk iki şansımızı yüksek görüyorum. Çapraz eşleşme için de ilk ikiye girmek bize ciddi bir avantaj sağlar. Önemli olan Türk Milli Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıdır. Bu şampiyonada milli takımın madalya kazanabileceğini düşünüyorum. Milli takımın, hangi başantrenörle bu madalyaya daha çok yaklaşacağı, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki federasyonun vereceği bir karardır. Türk basketbolseverler bir süre daha başantrenör kim olacak, diye merak edecek."

Son Avrupa Şampiyonası'nda takımın başında olan Ergin Ataman, "Türkiye'de bu takımı başarıya götürebilecek birçok arkadaşım var. Kimse bu görevden kaçmaz. Biz layığıyla bu görevi yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getiririz. Kararı Türkiye Basketbol Federasyonu verecek ama kim olursa olsun milli takım madalya için sonuna kadar savaşacaktır." ifadelerini kullandı.