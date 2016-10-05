 FIBA yetkilileri İstanbul'da – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    FIBA yetkilileri İstanbul'da

    FIBA yetkilileri İstanbul'da

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) yetkilileri, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) ev sahipleri arasında yer alan İstanbul'da inceleme yaptı.

    Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, FIBA yetkilileri EuroBasket 2017'nin ev sahiplerinden İstanbul'da bazı temaslarda bulundu.

    İlk gün sponsorluk ve pazarlama konularında görüşmeler yapan yetkililer, bugün ise finallere ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Salonu ile grup aşamasındaki maçların oynanacağı Abdi İpekçi Spor Salonu'nu gezdi.

    FIBA heyeti, akşam saatlerinde ise 22 Kasım'da EuroBasket 2017 kura çekiminin düzenleneceği Çırağan Sarayı'nı gezecek ve toplantı yapacak.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:13
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