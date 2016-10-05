FIBA yetkilileri İstanbul'da

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, FIBA yetkilileri EuroBasket 2017'nin ev sahiplerinden İstanbul'da bazı temaslarda bulundu.

İlk gün sponsorluk ve pazarlama konularında görüşmeler yapan yetkililer, bugün ise finallere ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu ile grup aşamasındaki maçların oynanacağı Abdi İpekçi Spor Salonu'nu gezdi.

FIBA heyeti, akşam saatlerinde ise 22 Kasım'da EuroBasket 2017 kura çekiminin düzenleneceği Çırağan Sarayı'nı gezecek ve toplantı yapacak.