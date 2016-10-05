FIBA yetkilileri İstanbul'da
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) yetkilileri, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) ev sahipleri arasında yer alan İstanbul'da inceleme yaptı.
İlk gün sponsorluk ve pazarlama konularında görüşmeler yapan yetkililer, bugün ise finallere ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu ile grup aşamasındaki maçların oynanacağı Abdi İpekçi Spor Salonu'nu gezdi.
FIBA heyeti, akşam saatlerinde ise 22 Kasım'da EuroBasket 2017 kura çekiminin düzenleneceği Çırağan Sarayı'nı gezecek ve toplantı yapacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:13
- Aboubakar, Gomez'i aratmaz
Toplam 4
Yorum
Kar Beşiktaşın bundan sonraki ilk 11 i, Fabri, Caner, Tosic, Marselo, Beck, Atiba, Tolga , Ozi, Kerim, Abu, O7 Takımda en az 4 uzun olması gerekiyor. Bunlar; Atiba,Beck, Tosic, Marselo
- Aatıf pes etmiyor
Toplam 3
Yorum
MEHMET JOSEF VE OZAN'IN YERİNDE AATİF İLE ALPER OYNAMALI....
- İşte o sözleşme
Toplam 22
Yorum
krtl Demirören Beşiktaşı batırdı şimdi türk futbolunu batırıyor
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